KO JE ZGODNI MOMAK KOJEG JE KEVIN SPEJSI DOVEO U BEOGRAD? Priča se da mu je DEČKO, a njegova žena je imala NEOBIČAN zahtev vezan za GLUMCA (FOTO)

Holivudski glumac Kevin Spejsi (60) stigao je u hotel u centru Beograda iz kojeg je, rano jutros izašao zbog potreba snimanja serije. Nešto kasnije glumac se vratio, a onda opet izašao u društvu menadžera Evana Lovenstina (45).

Lostin je od 2016. godine zvanično predstavljen kao glumčev menadžer.

On je pre toga, od 1994. do 2003. godine sa svojim bratom imao bend "Evan And Jaron".

Svetski mediji prvi put su o Evanu brujali kada se sa Kevinom pojavio na dodeli Emija, 18. septembra 2016. godine, a nakon toga oni su zajedno uslikani na brojnim svetskim destinacijama i događajima. Svi su zaključili da se glumac i menadžer ne razdvajaju, a ono što je dodatno podgrejalo priče o njihovoj preteranoj bliskosti je činjenica da je Evanov jedini klijent upravo Spejsi.

Inače, Evanova bivša žena Kasini Lovenstin zahtevala je da njihova deca ne budu u blizini Kevina Spejsija. Kako je rekla, njen bivši muž Evan više je posvećen poslu i Kevinu, nego deci.

Zanimljiv podatak je i taj da je Evan do početka 2019. godine od saradnje sa Kevinom zaradio 2.536.437 dolara.

Podsetimo, Kevin je stigao u tajnosti u Beograd, a njegovu posetu prestonici otkrili su medijima članovi Narodnog pozorišta u Beogradu. Glumac se pojavio na probi predstave „San letnje noći - projekat Šekspir“ i šokirao reditelja Kokana Mladenovića i glumice. Proveo je pola sata gledajući komad Vilijema Šekspira, dok njegove srpske kolege nisu imale pojma ko sedi u zamračenoj sali u publici.

