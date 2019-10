RAJKO DUJMIĆ NA LEČENJU: Spoznao sam sebe bez droge i alkohola

Rajko Dujmić (64), nekadašnji član Novih fosila, nedavno je izašao iz pritvora, u kojem je bio od početka jula, a uputio se na rehabilitaciju kako bi svoj život vratio na pravi put.

- Zavisnosti su me opsedale ceo život. Tek sad sam napokon upoznao pravog sebe, i to spoznavanjem Boga u njegovoj punoj snazi. Osećam da drži ruku na mom ramenu i vodi me. U kontrolisanom sam okruženju, ne mogu da dođem u situaciju da nešto uzmem. Izaći ću tek kad budem siguran da sam toliko jak da mogu da odbijem drogu i alkohol - rekao je Dujmić za hrvatski portal 24 sata i dodao da se i u bolnici bavi muzikom:

- Imam klavir na kome komponujem, mnogo vremena da razmišljam o sebi. Nikad nije kasno da se radi dobro, za novi početak.

Hrvatski muzičar se našao iza rešetaka u julu, kada ga je supruga Snježana prijavila za maltretiranje. Rajko je tada naveo da se ne seća čitavog incidenta jer je bio pijan. Njih dvoje su skoro 30 godina u braku, a to nije bio prvi put da je muzičar bio nasilan prema ženi. Pre četiri godine takođe je završio u pritvoru zbog istog slučaja.|

