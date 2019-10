S*KS MI JE BIO LAK, ALI SAM TEŠKO ZAPLAKAO! Prva uloga REPERA MILIJA u novoj seriji "Grupa": Evo ko mi je glumački UZOR!

Rame uz rame s velikim zvezdama poput Vojina Ćetkovića i Branke Katić, jednu od glavnih uloga, delinkventa Stanka, u novoj seriji „Grupa“ odlično je izneo Marko Milivojev, poznatiji pod nadimku Mili.

Spoj lika i stvarnosti

Reper je dobio ulogu dilera, a kuriozitet je da je i u privatnom životu takođe imao problem sa zakonom. Naime, Milivojev je, prema pisanju medija, pre nekoliko godina završio iza rešetaka zbog nelegalnih radnji, a može se reći da će ulogom problematičnog momka dati omaž svojoj ružnoj prošlosti.

- Nisam imao posebne pripreme za snimanje, sve išlo spontano i prirodno, tako da sam izgleda rođen za glumu. Ponosan sam stvarno i zadovoljan i svojom ulogom i celim projektom i svim kolegama. Svaka im čast, stvarno smo odlično odigrali svi, svako svoj deo, i biće ovo, nadam se, veoma uspešan projekat - kaže reper.

Mili objašnjava da mu je Stanko veoma blizak.

- Najteže su mi bile verovatno, što ćete tek videti, neke scene u kojima su plakanje i suze, pošto ja po prirodi ne plačem baš često, i onda sam se malo tu borio, ali to je jedino što mi je bilo teže. Ali imao sam kroz život dosta sličnih primera i mnogo ljudi sam upoznao, tako da sam nekako lako našao taj spoj između mene i lika. Nadam se da sam ga odigrao verodostojno. Reditelji su očekivali da ću najviše problema imati s ljubavnim scenama. Međutim, bilo teško, ali smo se brzo uigrali. Meni je to prirodno, rekao sam: „Samo upalite kameru“ - konstatuje glumac.

Autori serije „Grupa“ su Uroš Tomić i Dragan Gaga Đurković, a u njoj ćemo pratiti tri priče - borbu kriminalističkih klanova, policiju i tinejdžere u paklu droge.

Drugačija serija

- Serija „Grupa“ šalje važnu poruku. Ovo je realnost u kojoj živimo. Klinci upadaju u situacije koje nisu dobre. Roditelji i oni će kroz seriju videti kako da ih izbegnu. Drugačija je od svega na našem TV i svako treba da je pogleda - zaključuje Mili.

Defektolog Marko Rapaić kao inspektor

POMAGAO SAM U SCENARIJU, PA DOBIO POSAO

U seriji „Grupa“ videćemo još naturščika, a dobrog momka i policajca igra defektolog Marko Rapaić.

- Zvao me je Uroš Tomić dok su pisali scenario da me pita da li bih mogao malo da im pomognem u vezi sa tim, s obzirom na to da sam iz Beograda, sa Dorćola, gde se radnja i dešava. Poznajem dosta policajaca i momaka s problemima. Na kraju im se dopala moja interpretacija i pitali su me da li bih i ja glumio. Pozvali su me na kasting i dobio sam ulogu lika koji i nosi moje prezime - objašnjava Marko.