NISAM MOGLA DA ČITAM I PIŠEM, GLEDALA SAM KAKO MI ŽIVOT PROLAZI PRED OČIMA: Majka čuvenih lepotica progovorila o teškoj BOLESTI sa kojom se bori 7 godina (FOTO)

Pre 7 godina Jolandi Hadid je dijagnostikovana lajmska bolest, a ona je nedavno izjavila da se konačno oseća bolje nego pre. 55 godina stara Jolanda saopštila je da se njena bolest nalazi u reemisiji.



"Prošla godina je bila zaista loša za mene, ali sam našla nešto novo za lečenje što mi je pomoglo. Izlečilo mi je 90 odsto simptoma. Pomoglo mi je kod bolova u zglobovima, umora, nejasnoće u mozgu i svih drugih simptoma koje sa sobom nosi lajmska bolest“, izjavila je Jolanda.

Lajmska bolest je sistemska infekcija koju izaziva Borrelia burgdorferi i prenosi se preko ujeda krpelja. Ukoliko se infekcija ne leči, može da dovede do oštećenja nervnog sistema, srca i zglobova, saopštio je doktor Stiven E. Šucer.



Pre četiri godine Jolanda je otvoreno progovorila o simptomima opasnog stanja sa kojim žive i njeno troje dece, Anvar i Bela Hadid.

"Izgubila sam sposobnost da čitam, pišem, čak i da gledam TV jer ne mogu da obradim informacije. Imala sam utisak kao da je neko došao i konfiskovao mi mozak, vezao mi ruke iza leđa kako bih gledala kako mi život prolazi pred očima a da ne mogu bilo šta da uradim“, izjavila je ona.



Sada je situacija drugačija, pa je Jolanda rekla da ostaje pozitivna uprkos svom iskustvu sa lajmskom bolešću.

"Grozno mi je to što mi se desilo, ali na kraju dana ja uspem da pogledam u lice bolesti za koju niko nije znao. Veoma je stvarna i pogađa mnoge ljude. Bog me je stavio na ovo iskušenje kako bih napravila nešto. To je ono što me gura napred“, izjavila je Jolanda.

