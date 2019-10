ŠER IMA NEOBIČNU RAJDER LISTU! Traži čokoladne fontane i mašinu za sušenje veša!

Slavna pevačica Šer broji sitno do početka svoje turneje u Velikoj Britaniji pod nazivom „Here We Go Again“, ali ono što najviše pažnje privlači je njena neobična lista zahteva.



Pevačica, čije se bogatstvo procenjuje na 300 miliona dolara, uvek želi da sve bude perfektno kako bi bila spremna i raspoložena za nastup.

foto: Shutterstock

Dobija sve što želi



- Ono što Šer želi, Šer to i dobije. Od organizatora je zahtevala fontanu od bele i crne čokolade, mašinu za ispiranje i sušenje veša, kao i ogromne količine bezalkoholnih i energetskih pića. Takođe, i jednu sobu u koju bi smestila sve svoje perike i scensku odeću. U areni u kojoj će nastupati, kao i u ostalim prostorijama, moraće da isključe klima-uređaje da joj glas ne bi bio oštar - rekao je izvor blizak pevačici i njenom timu.

foto: Shutterstock



Redovno vežba



Šer će krajem oktobra nastupati u londonskoj O2 areni u okviru svoje turneje, a iako ima 73 godine, ne namerava da ode u penziju.



Takođe, pevačica je zahtevala mnogo voća i povrća, što ne čudi ako se zna koliko joj je bitno zdravlje, ali i izgled.

- Vežbam pet puta nedeljno jer je to nešto što sam oduvek radila i u čemu uživam. Ponekad pokušavam da se kod trenera vadim na godine, ali nikad ne pali - rekla je pre dve godine u jednom intervjuu.



Podsetimo, Šer je počela karijeru sa 17 godina pevajući prateće vokale, da bi naredne godine snimila svoj prvi singl. Oprobala se i kao glumica u filmu „Silkwood“, zbog kojeg je nominovana za Oskara, a isti je osvojila za ulogu u ostvarenju „Moonstruck“. Dva puta se udavala i ima dvoje dece.

foto: Profimedia

Kurir/M. Trajković/Foto: EPA/ENNIO LEANZA, Shutterstock

Kurir