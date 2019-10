BONDOVA DEVOJKA IZ NIŠA FASCINIRALA CEO HOLIVUD! Nađi se desila STRAŠNA TRAGEDIJA, a odlazak PREKO GRANE joj je promenio ŽIVOT ZAUVEK!

Srpskoj javnosti gotovo je nepoznato da je Nađa Poderegin (pravo prezime Regin) jedina srpska glumica koja je igrala u serijalu o čuvenom agentu 007.

Ona je početkom šezdesetih igrala u dva filma iz ovog serijala - "Iz Rusije S ljubavlju" i u čuvenom "Goldfingeru".

Prvi put se u filmu o agentu 007 pojavila 1963, kada je glumila ljubavnicu Pedra Armandarisa koji je tumačio lik saveznika Džejms Bonda, Karima Beja. Šon Koneriju je, inače, ovo bio drugi film kako glumi čuvenog Džejms Bonda.

"Pedro Armandaris odigrao je poslednju ulogu u filmu "Iz Rusije s ljubavlju".

On je za vreme snimanja već bio jako bolestan i kasnije su mnoge scene s njim izbačene. Prvi put se osmehnuo na snimanju kada sam mu rekla da sam ga gledala u filmu "La Perla", još kao studentkinja u Jugoslaviji", ispričala je Nađa za "Blic" pre nekoliko godina.

Ipak, put do uloge Bondove devojke bio je za Nađu dug i težak.

Porodicu Poderegin Drugi svetski rat zatekao je u Kraljevu. Tada je izgubila oca.

"Nemci su te 1941. u Kraljevu streljali na hiljade civila. Među njima je bio i moj otac, naučnik i profesor Poljoprivredne škole. Nudili su mu spas, jer je bio ruski emigrant, ali on nije hteo da istupi i ostao je ispred puščanih cevi sa svojim sunarodnicima. Tada sam imala devet, a moja sestra Jelena četiri godine", ispričala je Nađa Poderegin.

Filmsku karijeru započinje u filmovima "Priča o fabrici", "Čudotvorni mač" i "Frosina", a 1954. diplomira ulogom Anke u predstavi "Ljubavnici" u BDP. Prvu veću ulogu dobija u filmu "Kuća na obali" iz 1953, u jednoj od prvih srpsko-nemačkih koprodukcija. Snimalo se u Dubrovniku, gde će upoznati i budućeg supruga, Poljaka Majkla Šrajbera, bivšeg padobranca.

Poderegina je potom snimila "Ešelon dr M" Živorada Mitrovića, potpisala ugovor sa nemačkim studijem, gde nastavlja da snima, ali je put sa budućim suprugom vodi u London.

Odlazak u Britaniju bilo je profesionalno samoubistvo jer nije znala ni reč engleskog.

"Savladala sam jezik, ali ću zbog naglaska dobijati uloge ili lepih dama ili špijunki. Na neki način, u ovoj zemlji uvek ću ostati stranac", zaključila je ona.

Nađa je objavila roman "The Victims and the Fools" pod imenom Nađa Poderegin.

"Ponosna sam baka. U svako doba dana mogu da vam pričam o unuku Antonu, studentu Oksforda", rekla je glumica koja je preminula u aprilu ove godine.

