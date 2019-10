TESLU ĆU IGRATI KAO SRBINA JER ON TO I JESTE: Tomaš Kot u novom filmu "Nikola" glumi jednog od najvećih naučnika svih vremena, a imao je SAMO jedan zahtev (FOTO)

Glumac Tomaš Kot iz Poljske tumačiće ulogu Nikole Tesle u filmu "Nikola" i kako je rekao, to mu je velika čast. Film će režirati Anand Taker, poznat po filmu "Devojka sa bisernom minđušom".

- Glumiću Nikolu Teslu, i veoma se radujem toj ulozi. Iako je za mene bila pomalo iznenađujuća. Kad su mi javili da sam izabran, bilo mi je teško da poverujem. Međutim, u Poljskoj važim za glumca koji igra biografske filmove, a film 'Hladni rat' je producentima 'Nikole' bio moj pasoš za Holivud. Dodatno, odgovarao sam im zbog moje građe, zbog toga što likom podsećam na njega, a i zbog mog slovenskog porekla i temperamenta - rekao je on.

- Za mene je velika čast što ću glumiti jednog od najvećih naučnika koje je svet ikada imao! Znam da na Balkanu ima mnogo sporenja oko toga da li je Tesla Srbin ili Hrvat, ali za mene tu nema pitanja. Nikolu Teslu ću igrati kao Srbina, jer on to i jeste. Radovao sam se celokupnom projektu i bilo mi je veoma važno od početka da predstavim njegovu etničku pripadnost Balkanu, iako je živeo u Njujorku - dodao je.

- Sećam se da sam insistirao da neke delove glumim na srpskom. Pogotovo kad je on ljut, jer je teško zamisliti Srbina kako psuje i besni na engleskom. Zato sam zahtevao da me upoznaju sa nekim Srbima da bih od njih naučio kako se psuje na srpskom. Tada mi je jedan od producenata rekao da nema potrebe da tragamo za Srbima, jer on dolazi iz Hrvatske i lako će mi objasniti kako se to radi. A od jednog prijatelja sam dobio i sjajan savet kako da otkrijem da li ima Srba u mojoj okolini. Rekao mi je da samo viknem da je Tesla Hrvat, oni koji počnu da psuju, to su Srbi - priča Kot.

Pripreme su bile zahtevne, i kako Kot kaže, i dalje su.

- Već sam pogledao svaki film o Tesli koji postoji na internetu, ali imam veliku želju da posetim njegovo rodno mesto. Voleo bih da idem njegovim koracima od rođenja. Da doživim svaki trenutak njegovog života. U Hrvatskoj sam već bio, budući da smo deo filma 'Hladni rat' snimali u Splitu. Ali voleo bih da posetim Srbiju, da osetim taj mentalitet koji je bio deo njegove ličnosti, i da tragom njegovih otkrića i misli stignem do Amerike - rekao je on.

Teslinu priču razume, jer je u neku ruku i njegova.

- Svi mi sa ovog prostora smo na neki način Nikole. Mada smo u našoj zemlji i u Evropi vrhunski stručnjaci, naučnici, glumci, svakog od nas po dolasku u Ameriku očekuje život koji počinje skoro od nule. Sledi mnogo dokazivanja, borbe, savladavanja ogromnih prepreka. Od jezičkih, do prihvatanja u društvu. Dovoljno je samo da znate da su vaše tamošnje kolege, da bi došle ujutru na snimanje filma, jednostavno pozvale taksi, a da ste vi morali da preletite okean, i odmah će vam biti jasna ta razlika između nas i njih. U tom pogledu, Nikolina životna priča je na neki način i moja. I to je još jedan važan razlog zbog kojeg sam prihvatio ulogu u ovom filmu - rekao je Kot.

