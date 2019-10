POZNATI SRPSKI GLUMAC POBEGAO NA SELO: Dosta mu je gradske BUKE, hoće da se bavi POLJOPRIVREDOM (FOTO)

Glumac Bane Tomašević, je poput njegovog kolege Nenada Jezdića odlučio je da se odmori od gradske gužve i saobraćaja, te na selu napravi kuću i počne da se bavi poljoprivredom.

Glumac Branislav Tomašević rešen je da napravi zavidno gazdinstvo u selu Semedraž kod Gornjeg Milanovca. Bane je počeo da širi posao sa porodičnog imanja, čiji je naslednik zajedno sa bratom. Zasad je zasadio 1.000 višanja, ali tu ne planira da se zaustavi.

- Zasadio sam mnogo stabala višnje na imanju na kojem se rodio moj otac, to je moja dedovina, kao i mog brata. Sagradili smo i kuću. Zatim sam dokupio nekoliko obližnjih hektara zemlje i napravio zasad od 1.000 stabala višnje. Ideja mi je da razvijem posao proizvodnje voća i usput razmatram sve mogućnosti za preradu i pravljenje proizvoda od tog voća. Imam spremnu zemlju za još 1.200 stabala višnje, a na imanju imam i više sorti šljiva koje je su još ranije zasađene - rekao je nedavno Bane.

- Svoju decu odmalena šaljem kod mojih roditelja koji žive u gradu u Gornjem Milanovcu, ali su često sa njima i u selu. I moja majka je iz okoline Gornjeg Milanovca iz Veleča. Mnogo familije imam u tom kraju. Moj brat i ja smo tamo odrasli, a sada i moji dečaci ceo letnji raspust provode na istom mestu, osim onog perioda rezervisanog za more. I ja sam sve više i sve češće tamo, a i moja supruga Jelena me apsolutno prati u tome. Zaljubljenik je u prirodu. Semedraž je naša banja i mesto resetovanja, odnosno anuliranja u brzom tempu života kakav neminovno imamo u Beogradu. Naša deca pomažu u radovima jer je nama stalo da imaju zdravo odrastanje, odvojeni od računara, laptopova, televizora i mobilnih telefona. Stalo mi je da odmalena znaju da nema besplatnog ručka. To samo može da im koristi i da što pre ostvare realan kontakt sa životom - kaže Bane.

