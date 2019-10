MEGAN PLAKALA, A HARI KUKAO PRED KAMERAMA: Nije nam dobro! Vojvotkinja se žali na FAMILIJU, a princa jedno NAJVIŠE BOLI!

Megan Markl nedavno je dala intervju za dokumentarac, u kome je umalo zaplakala.

Kako je u intervjuu navela, period nakon što je stupila u brak sa princom Harijem i rodila kraljevskog naslednika, za nju je bio izuzetno težak, a "niko nikada nije pitao kako se ona oseća".

"Hvala ti što si me pitao kako sam" , započela je Megan u razgovoru sa voditeljem. "Odavno me niko nije pitao kako se zaista osećam" , dodala je ona kroz suze.

Dokumentarac je sniman za vreme kraljevskog putovanja u Afriku početkom ovog septembra, a voditelj je upitao Megan da li oseća da je njen suprug previše zaštitnički nastrojen prema njoj zbog svega što se dogodilo njegovoj majci, princezi Dajani.

"Mislim, ne znam ... jednostavno, kada je žena u drugom stanju, ona je previše emotivna. To se dešava i to je normalna stvar. Ne mogu da kontrolišem svoje emocije, osećam veliki pritisak, pogotovo sada kada se rodila beba" , izjavila je Megan.

Na pitanje da li se ne oseća dobro, Megan je uzrujano odgovorila "da".

U jednosatnom dokumentarcu, pored Megan, mogu se videti i određeni detalji kraljevske porodice, kao i njihov način da balansiraju javni i privatni život. Hari takođe govori o svom privatnom životu i činjenici da je majčina smrt na njega ostavila velike traume i ranu koja nikada neće da zaraste.

"Sve što uradim podseća me na majku. Želim da pratim njene korake. Ali to što mediji konstatno pišu o meni kao o članu kraljevske porodice vraća me dvadeset godina u nazad i podseća me na sve loše u vezi ovog posla i ovog života", istakao je on.

