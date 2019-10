MARIJA VELJKOVIĆ MILOVANOVIĆ PROGOVORILA O PORODICI I BRAKU: Mog muža UŽASAVA što spavam u čarapama!

Ova dama spada u grupu žena-zmajeva, koje postižu sve na svim frontovima. Za četiri godine rodila je troje dece, a jednako je uspešna i na poslu, koji obožava



Ona je ljupka, lepa, prijatna i slatka, baš kakve i treba da budu voditeljke naše najgledanije emisije na svim televizijama - "Slagalice". Ovoj diplomiranoj glumici dar za glumu, igru i pesmu dobrodošao je u zabavnom programu RTS, koji radi sa uživanjem. Za četiri godine rodila je troje dece, a budućim majkama govori o trudnoći i savetuje ih i ima velike ambicije za budućnost.



Kako je izgledao vaš život kada ste iz Zaječara došli u Beograd da studirate glumu?

- Ja sam već bila u Beogradu jer sam godinu dana bila na Filološkom fakultetu, studirala sam skandinavski jezik i književnost. Do tada sam dva puta pokušavala na glumi, oba puta ušla u uži izbor i pala, a nešto mi se taj Filološki baš i nije dopao. Iz trećeg puta sam upisala glumu. Eto, tako je izgledao moj život.

ISPRAVLJANJE AKCENTA

Imali ste mnogo uloga u pozorištu i TV dok niste došli u "Slagalicu". Šta vas je privuklo ovom formatu?

- Imala sam dosta uloga u pozorištu. Bila sam stalni član Zaječarskog pozorišta "Zoran Radmilović" četiri godine, a pre RTS radila sam kao student na BK TV. "Slagalica" je, bez obzira na svoju jednostavnost - nešto najgledanije na našim televizijama. Kada sam prošla konkurs na kome je od nas 5.000 izabrano deset, pokojni Aleksandar Tijanić video me je baš tu. Tako je, uz njegove sugestije, nastavljen moj put što se tiče TV karijere.



Ko vas čuje kako čisto govorite, nikada ne bi rekao da ste imali problema sa timočkim akcentom, a onda je nezaboravna Milka Canić to popravila.

- Moram da vas ispravim, iako tako piše i na našem sajtu. Mene je prvi čuo moj profesor dikcije na glumi Radovan Knežević, jedan od naših najboljih lektora. Nisam imala malo, već mnogo problema. Na jednoj od prvih vežbi mi je rekao: "Crno dete, ti nemaš nijedan ispravan akcenat!" Ali ja sam žena koja će, kad se zainati, da odleti i na Mesec. Do kraja semestra, uz njegovu pomoć, izuzetno sam popravila govor, a na kraju prve godine bila sam na javnom času dikcije. Dakle, pokojna Milka Canić nije bila prva koja je sa mnom radila, ali mi je mnogo značila u životu, popravljala sitnije ispravke da bi u "Slagalici" sve išlo savršeno. Bila mi je mnogo više nego lektor.

foto: Printscreen/Instagram



Odrasli ste u finoj kući, otac vam je poznati ortoped. Ko je u porodici na vas najviše uticao da postanete javna ličnost?

- Svi u mojoj porodici bili su šokirani kada sam rekla da ću postati glumica. Tata je bio prilično razočaran, čak i dan-danas kaže: "Mogla si da budeš naučnik, mogla si ovo, ili ono..." Niko iz porodice nije uticao na mene.

NA LEPOTU SE NAVIKNEŠ

Davno, u jednim novinama izjavili ste da imate savršenog dečka. Završavao je studije arhitekture i bavio se manekenstvom. On je danas vaš suprug, Milan Milovanović. Da li je u pitanju bila ljubav na prvi pogled?

- Apsolutno. Nije u pitanju bila samo njegova lepota, na nju naviknete kada ga gledate svaki dan. Ne govorite svaki put kad ga pogledate: "O bože, kako je lep!" Ovde postoje njegovo razumevanje za moj posao, podrška i pomoć i mislim da je to mnogo bitnije sad, posle 12 godina braka.



Imate lep brak i troje dece. Šta za vas znači velika porodica?

- Kad velike porodice gledate sa strane, pomislite: "Jao, što su slatki, kako je to lepo"... To sam i ja mislila. Kad imate troje dece, a ja sam rodila troje za četiri godine, to su zaista velika odricanja. Pritom sam i radila u isto vreme i, koliko god da sam bila umorna, neispavana, "u pelenama" - sve vredi! Svaki put kad se iznerviram, pomislim koliko je bitno što njih troje sutra imaju jedno drugo, a i ja njih u životu.



Sinu Đurađu ste dali snažno ime, a ćerkama Rosi i Nevi devičanski čista. Verujete li u onu latinsku poslovicu da je ime sudbina?

- Ne verujem da ime određuje sudbinu, ali vam daje neku snagu, odredi vas. Đurađ je viteško, kraljevsko ime, a Rosa i Neva zvuče nežno, iako one nisu nimalo nežne, naprotiv, ha-ha. Tražila sam značenje imena pre nego što sam im ih dala.



Vaspitavate li ih na isti način ili svako ima poseban tretman?

- Oni su po svojim karakterima prilično različiti, tako da ih ne možete vaspitavati isto. Što se tiče kodeksa ponašanja, učim ih šta je dobro, a šta loše, to je isto. Ali različit je pristup.

DECA NA PRVOM MESTU

Volite li i dalje da kupujete odeću, šminku? Na šta se u kući prvo troši novac, ko je glavni?

- Pa žensko sam, volim. Neko voli da puši, neko da popije čašu vina, a ja najviše volim šminku i garderobu. Što se tiče toga ko je glavni, iskoristila bih staru narodnu mudrost "muž je glava, ali je žena vrat". Mi, supruge, vladari smo iz senke. Priliv novca morate da rasporedite na ono što je najbitnije. Kada imate decu, morate da ulažete u njih. Imate ih da biste ih izveli na pravi put, tako da se prvo nabavi ono što njima treba. Moja deca moraju da budu dobro obučena, da idu na svoje aktivnosti, izlete... U tome se ni po čemu ne razlikujemo od drugih porodica u ovoj zemlji.



Troje dece je dovoljno da imate savršenu liniju. Deca vole da su im mame lepe. Šta još radite kada je izgled u pitanju?

- Da, njih troje su dovoljna dijeta. Idem na treninge u teretanu, ne više od dva puta nedeljno, i to samo kada nemam snimanja. Već mesec dana sam na snimanjima, radim "Ludu noć", "Svadbu iz mog kraja", koja ide vikendom, i apsolutno nemam energije i vremena za vežbanje. Rekla bih da su koreografske probe, snimanja, putovanja i troje mojih mališana zaduženi za moju liniju.



U zabavnom programu "Luda noć" na RTS pevate i igrate. Kad biste morali da birate, da li biste izabrali mjuzikl ili "Slagalicu"?

- Uh... Možda ovo nije pravi momenat za ovakvo pitanje pošto trenutno snimam "Lude narodne noći", gde se divno zabavljam, imam divne kolege i slušam prelepu muziku svakog dana, a "Slagalicu" radim više od deset godina. Ne želim da se bilo ko razočara, pošto me ljudi najviše znaju po kvizu, ali izabrala bih "Ludu noć".

foto: Marina Lopičić



Nikada se niste odricali starih stvari, sve ste čuvali, voleli plavo-žute kombinacije i spavali u čarapama... Šta je od toga ostalo i danas?

- Samo spavanje u čarapama, ha-ha-ha. Ceo dan sam u štiklama, golih nogu. Kad dođem kući, obožavam da obujem čarape i da hodam bosa, a imam i takvu cirkulaciju da moram da spavam u njima. To mog muža užasava, ali šta da radim...

S TRUDNICAMA PO SRBIJI

S koleginicom Kristinom Radenković, koja je i sama glumica, imate emisiju na Jutjubu "Trudnoća je dar". Veoma je gledana, a držite i seminare širom Srbije. E sad, kad vidimo trudnicu na ulici, šta prvo treba da pomislimo?

- Nas dve skoro tri godine imamo svoj Jutjub kanal koji se sada zove "Marija i Kristina". Pošto nas prati sve veći broj mladih devojaka koje nemaju decu, malo smo proširile temu. Imamo oko 24.000 pratilaca. Radimo i seminare, jer je to nama falilo kad smo bile trudne. Nedavno smo obeležile deseti, jubilarni seminar i imamo velike planove.

(Ljilja Jorgovanović, Foto: Printscreen)

Kurir