IMA GORIH OD BAKE I KIKE! On je zbog nje izgubio 4 MILIONA pratilaca za 24 sata jer ga je NAJSTRAŠNIJE OPTUŽILA! Posle se uplašila da ga neko ne UBIJE, pa uradila OVO!

Baka Prase i Kika se brutalno vređaju, ali Džejms Čarls i Teti Vestbruk su još gori.

Njihova drama je počela nakon što je Teti objavila 43 minuta dug jutjub video u kome je "otkrila pravo lice" sada već bivše najveće make-up zvezde na planeti.

Džejms Čarls je postao najomraženija osoba na internetu, uspevši da postavi rekord jer je izgubio najveći broj subskrajbera na platformi za 24 sata, 4 miliona, dok je Teti duplirala svoje milione.

Ona je iznela niz tvrdnji u kojima govori da Džejms "uznemirava" strejt muškarce, ucenjuje ih za novac i prisiljava da spavaju sa njim.

Popularna jutjuberka je nekoliko nedelja kasnije odlučila da stavi tačku na čitavu dramu, i snimila je video u kome je zamolila svoje pratioce da prestanu da "uznemiravaju Čarlsa i da mu prete" jer se uplašila da bi neko mogao da ga ubije.

"Želim da vam kažem da ne želim da mrzite Džejmsa. Trenutno ne mogu ni da idem online. Bolno je gledati kada nekoga do koga vam je stalo tako uništavaju. Naročito jer sam ja sve to počela. Mislim da niko ne zaslužuje to", rekla je.

