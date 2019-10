Staropramen podržao 35. Beogradski džez festival

OD 22. do 27. oktobra Beograd je u znaku 35. Beogradskog džez festivala, pod sloganom Džez svetkovina / Jazz celebration. Ovogodišnji program ima posebnu strukturu, prilagođenu posebnoj, slavljeničkoj prilici, umesto pet, trajaće osam dana – redovnih šest dana programa, uvodni DJ program i festivalski program PLUS, sa skoro 30 koncerata i nizom pratećih programa.

Glavne zvezde ovogodišnjeg Beogradskog džez festivala, Stenli Klark i Dajen Rivs nastupiće u Kombank dvorani, a program u Domu omladine Beograda okupiće mnogo mladih sastava iz celog sveta. Posebno predstavljanje imaće sve uticajnija savremena nemačka džez scena.



Staropramen i u godini svog jubileja, nastavlja sa podrškom džez magije i ne propušta ni ovogodišnji Beogradski džez festival. Ljubiteljima džeza, zainteresovanim da dožive neko novo muzičko iskustvo, poklanja ulaznice za ovaj međunarodni festival.



Poklanjamo po dve karte za 24. oktobar i nastup Maciej Obara Quartet Unloved i Francesko Diodati Yellow Squeeds od 22.30h i za 25. oktobar za nastup, Max Andrzejewski’s HÜTTE and guests play the Music of Robert Wyatt i Shake Stew, od 22.30h. Prva dva čitaoca koji pošalju mejl na nagradnaakcija@adriamedia.rs dobijaju po dve karte za ove nastupe.

