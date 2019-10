REKLI SU MI DA SE NE UDAJEM ZA HARIJA JER ĆE MI UNIŠTITI ŽIVOT! LOŠE MI JE! Megan Markl BEZ DLAKE na jeziku progovorila o životu na DVORU! Njene reči uzdrmale Veliku Britaniju (FOTO)

U emotivnom intervjuu, vojvotkinja od Saseksa Megan Markl (38), potpuno iskreno je pričala o životu na dvoru i tajnama koje do sada nisu bile poznate. Priznala je da im ne cvetaju ruže kao što svi misle i da im je ponekad jako teško.

"Mi ne živimo, mi preživljavamo. Nije lako balansirati i izboriti se uz svu ovu medijsku pažnju", izjavila je ona na početku intervjua.

Intervju je sniman prilikom njenog putovanja u Afriku, a supruga princa Harija izjavila je da život na dvoru nije nimalo lak.

"Prijatelji su mi govorili da se ne udajem za Harija, rekli su da život može biti poguban. Istina je da sam se pre trenutka i tokom porođaja osećala ugroženo i bila sam u velikom strahu", izjavila je ona.

Megan objašava da da joj se život drastično promenio otkako je postala članica britanskog dvora, iako je u SAD bila glumica i navikla je na svetlo reflektora.

"Mislim da me niko ne razume. Želim da budem srećna, pokušala sam da budem hladna, da se prilagodim, ali to je nemoguće. Kada sam krenula da se zabavljam sa Harijem, prijatelji iz SAD su bili oduševljeni, a prijatelji iz Britanije rekli su mi da će mi tabloidi uništiti život. Nije lako živeti ovako, kada čovek sve drži u sebi, to može biti pogubno", dodala je ona.

Ona je na pitanje kako se oseća sada odgovorila da je loše, a potom se i zahvalila na pitanju, jer kako je rekla, jako dugo je niko nije pitao kako je zapravo. Intervju koji je dala ITV poprilično je uzdrmao Veliku Britaniju.

