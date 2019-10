BILO JE GROZNO, POPUCALI SU JOJ ŠAVOVI NA GRUDIMA: Ljubavnik poznate STRALETE do detalja opisao kako im je bilo u KREVETU! Svet je ZGROŽEN (FOTO)

- Lajkovao sam joj sliku na Instagramu, ona me zapratila i počeli smo da se dopisujemo. Nakon nekog vremena pozvala me da se nađemo u hotelu na piću. Stvari su se kretale u dobrom smeru i ona me pozvala u svoju hotelsku sobu - započinje svoju ispovest Čarls Druri (22), jedan od mnogih ljubavnika britanske starlete Kejti Prajs (41).



Starleta je nedavno šokirala izgledom svog lica nakon operacije, a šokirala je i mladog Čarlsa.

- Za svoje godine, izgleda dobro. Ali nikad ne znate šta je to prirodno. U jednom trenutku popucali su joj šavovi na grudima - nastavlja Čarls, koji je starletu nazvao 'lenjom u krevetu'.

- Mislio sam da će to biti ispunjenje sna, a na kraju nisam imao čime da se pohvalim prijateljima. Smatrao sam da će to biti mnogo bolje iskustvo, pa ostao razočaran. Imao sam visoka očekivanja od nje, kado ono... Dao bih joj ocenu jedan od deset za umeće u krevetu - kaže Čarls.

foto: Profimedia

Nakon se*sa, koji očigledno nije bio najbolji ni za starletu, ona je podivljala. Kako kaže Čarls, počela je da uništava sve po hotelskoj sobi.

Par se nakon tog, prvog susreta, našao još nekoliko puta, a kako sam Čarls priznaje, bilo je tu i dosta opijata...

- Najgore je bilo kad nije spavala četiri dana zaredom. Samo je partijala. Onda bi stala sa žurkama i počela da srešuje kuću. Sedela bih u sobi i sve sortitrala po veličini, a onda i po bojama. Raskinuli smo nedugo nakon toga - rekao je za kraj Čarls.

foto: Profimedia

Kurir.rs/The Sun/Foto: Profimedia

