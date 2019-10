POTRESNO! NAGRAĐIVANI DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ: Ona je napravila pravo čudo! Oskar Šindler je sve radio iz koristoljublja

Simbolično na dan kada je, pre 78 godina, 1941. Diana Budisavljević počela da vodi svoj dnevnik, u Beogradu je organizovana novinarska projekcija hrvatskog filma „Dnevnik Diane Budisavljević“.

Iz bioskopske sale i mraka izašli smo bez aplauza i u suzama, a sa nama prvi put je ostvarenje Dane Budisavljević pogledao i jedan od glumaca Tihomir Stanić.

- Pokušavao sam više od 12 godina da snimim svoj film o Diani, a danas kad sam ga gledao, morao sam da se krijem od vas koliko sam plakao. Doživeo sam film i kao svoju nagradu za trud. Dana je pokazala da i u najgorim vremenima može da se napravi čudo. Ovo je reakcija na zlo iz ženske vizure - kaže Stanić, koji je na ovo projekciju pobegao sa snimanja.

Film će publika premijerno moći da pogleda 11. novembra na festivalu Slobodna zona, a malu ulogu ima i Mirjana Karanović.

- „Dnevnik Diane Budisavljević“ je jedan hrabar i pošten film. Meni je beskrajno drago što sam deo ove priče, jer delim s Danom potrebu da preispitujem svoju ličnu istoriju, kao i istoriji ljudi s kojima živim - rekla je Mira.

Glumica je film pogledala na premijeru u Zagrebu.

- Trejler ne daje pravu sliku o filmu. On liči na svoju rediteljku. Nekako nas nežno i neprimetno privuče u taj svet i učini da osećamo duboko saosećanje i empatiju prema ljudima, i počinješ da se pitaš o smislu svega - zapazila je Mira.

Hrvatski desničari složno kritikuju film „Dnevnik Diane Budisavljević“ i poređenje nje i Oskara Šindlera, koji je spasavao Jevreje iz nacističkih logora - smatraju „neumesnim“.

- Ovo je moj prvi film i teško da mogu da se poredim sa Spilbergom i „Šindlerovom listom“. Razlika između Oskara i Diane jeste to što je on sve radio iz koristoljublja, želeći da profitira na besplatnoj radnoj snazi. Kod njega mi posle vidimo transformaciju u čovečnost i kako shvata da je važno spasti ljudske živote. Diana od početka ide iz humanosti, što je bilo teško za film, jer nema promene. O Diani gotovo da ništa privatno ne znamo. Imamo epsku priču, a ono što nam je Diana ostavila je suvoparni dnevnik. U njemu nema njenih strahova, već samo šta treba da uradi. Bio je to izveštaj o radu. Meni je to bilo inspirativno - objasnila je rediteljka.

U Hrvatskoj film kreće u distribuciju od 3. novembra, a već ga je pogledalo više od 23.000 ljudi. Dana Budisavljević, nakon pobede u Puli, naredne godine će u trci za Oskara za protivkandidata imati film „General“, koji govori o Anti Gotovini.

Ko je bila Diana SPASLA 10.000 DECE Diana Budisavljević po rođenju je bila Austrijanka, a bila je udata za Srbina u Zagrebu. Tokom NDH organizovala je akciju spasavanja i zbrinjavanja oko 10.000 srpske dece iz ustaških logora. Film je na Pulskom festivalu 2019. godine osvojio šest nagrada. Predstavlja crnobelu fuziju igranog, dokumentarnog i arhivskog materijala, dramatizacije autentičnih događaja, komponovane eksperimentalne i klasične muzike.

Alma Prica Nečasna istorija NDH Dianu Budisavljević igra hrvatska glumica Alma Prica, koja se novinarima obratila preko video-poruke. - Diana je obeležila našu istoriju i nečasnu istoriju NDH. Ne ponovilo se više to zlo nikad - rekla je glumica.

