PREKINULA BRAK OD 10 GODINA I ODMAH ZATRUDNELA SA DRUGIM! Glumica sada objasnila zašto se RAZVELA, ljudi u neverici!

Jedna vest koja je potresla mnoge je razvod Džene Devan i Čeninga Tejtuma, koji su u braku bili skoro deset godina.

Džena je u svojoj novoj knjizi "Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day" objasnila da je njihov brak postao bolan i da je shvatila da u takvom okruženju ne može ni da živi ni da odgaja njihovu zajedničku ćerku Everli.

Dodala je da joj je najteže palo to što su odlučili da se razvedu dan pre nego što je započela druga sezona emisije "World of Dance", u kojoj je Džena bila voditeljka, pa je morala da se pretvara kao da je sve u redu i da je i dalje srećna u braku.

Otkrila je i da je tek sada postala svesna kako je to bila najbolja odluka s obzirom na to da je Čening u srećnoj vezi s pevačicom Džesi Džej, a ona čeka njeno drugo dete s glumcem Stivom Kazijem.

