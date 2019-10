HEJLI PRETI SELENI ZBOG PESME O NJENOM MUŽU! Uputila joj je NAJGORE reči, potpuno je VAN SEBE! Boji se da će joj tek sklopljen brak ODMAH PROPASTI?! (VIDEO)

Selena Gomez je objavila svoj dugoočekivani singl "Lose You To Love Me", za koji mnogi misle da je posvećen pevaču Džastinu Biberu, a njegova suprga Hejli Boldvin odgovorila joj je pretnjom - "Ubiću te".

Na svoj Instagram je objavila pesmu "I'll Kill You" Sumer Valker. S obzirom na to da je stori podeljen nedugo nakon premijere Selenine pesme, fanovi su uvereni da joj Hejli na ovaj način šalje poruku.

Selena je samo nekoliko minuta kasnije objavila beleške koje je pisala o veri i Bogu i o činjenici da, iako neprijatelj pokušava da je savlada, ona će taj napad izdržati.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

