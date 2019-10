DOKTORKA ISTUKLA PEVAČICU KADA JE DOŠLA DA POVEĆA USTA! Ruskinja nadrljala, lice u KRVI, prebila je! (VIDEO)

Valentina Sidorova ruska pevačica i glumica objavila je video putem interneta na kojem se vidi njeno krvavo lice, za koje kaže da ju je napala dr Olesja Sokolan za vreme zahvata korekcije usana.

Na snimku Valentina, koja ima 20 godina, tvrdi da se u moskovskoj bolnici leči od povrede glave, slomljenog nosa i potresa mozga. Međutim, doktorka Sokolan tvrdi da ju je Sidorova prva napala.

foto: Printscreen Mirror

"Sada sam u klinici. Tukao me je doktor zbog snimanja video snimaka žene lekarke koja me udara. Počela me udarati telefonom u lice i glavu."

Dr Sokolan nije prvo komentarisala incident, ali je potom optužila pacijentkinju da se ponašala "nepristojno", psovala je, a zatim skakala na nju. Lekarka joj je tada rekla da je poništila raniju odluku o besplatnom korektivnom lečenju za pacijentkinju nakon što Sidorova nije bila zadovoljna radom druge povezane klinike, rekla je.

Optužila je Sidorovu da je upotrebljavala "nepristojne reči ... i da je provocirala" koristeći svoju kameru, i "pojurila" na nju što joj je prouzrokovalo pad što je uzrokovalo potres mozga i povrede trbuha kada je bila u ranoj fazi trudnoće.

Sidorova, koja je 34-na kliniku išla da "ispravi" svoje "asimetrične usne", tvrdi drugačije. Ona je tvrdila da je doktorka koristio nepoznatu supstancu koju je htela da ubrizga u nju.

- Pitala sam zašto ne postoje službeni identifikacioni znakovi na kutuji i marka. Na to je ona odgovorila:„ Ili verujete doktoru ili ne. “ Odgovorila sam da je vidim prvi put i da želim da se uverim u originalnost i kvalitet leka, jer brinem o svom zdravlju. Na to sam čula nepristojne reči: „Ustani i skloni se odavde.“

Sidorova je rekla da je počela da snima svađu na svom pametnom telefonu. Doktorka je "iznenada izvukla telefon iz njenih ruku".

Ona je podnela žalbu policiji i primljena je u moskovsku bolnicu Botkin gde su joj dijagnostikovani prelom nosa, povrede glave i potres mozga.

Kurir.rs/Foto: Printscreen, Mirror

Kurir