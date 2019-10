ČITAV ŽIVOT ŽELELA SAM OČEVU SMRT, NAJGORU MOGUĆU! PRETIO NAM JE SEKIROM, PIŠTOLJEM, GOVORIO DA SMO K*URVE! Vedrana Rudan progovorila o nasilnom ocu, a o sestrinoj ranoj smrti otkrila BOLNU istinu

Hrvatska književnica Vedrana Rudan otvorila je dušu i bez ikakvog ustručavanja progovorila o svom teškom detinjstvu.

U knjizi u jednom trenutku napisala je pričajući o ocu: "Čitav život želela sam mu smrt, najgoru moguću".

"Ja nisam znala kakav je to put, dok nisam napisala ovu knigu. U njoj je zaista sabijen čitav moj život. Ja moju knjigu sada mogu čitati kao nečiju tuđu. Mogu je čitati kao priču o životu jedne žene koja sam ja, a ne moram biti ja. Mislim da je to neverovatan put i ja ne mogu verovati da je ta žena koja sam bila ja, dakle ta zlostavljana devojčica, došla do toga da sad sa vama priča i dajem intervju kao nekakva pod navodnicima ili bez navodnika "zvezda". Paralelno uz mene rasla je i moja sestra. U istim uslovima, startovala je na isti način, umrla vrlo mlada, jer se nije mogla izboriti sa životom baš zato što je rasla kako je rasla. Ja sam u toj nekoj životnoj bitki pobedila, a ona je umrla. Tako gledam na taj put, jer mislim na svoju pokojnu sestru svaki dan. Onda mi se čini da je ta moja hrabrost bila još i veća nego što sam ja mislila, mislim da je bila veća čak i od života. Biti tako zlostavljan kao što smo naš dve bile zlostavljane, prebijane, mučene, majka alkoholičarka, otac maltene ubica, on je nama pretio sekirom, pištoljem, lupao nas kaišem, stalno nam govorio da smo k*rve od kada smo napunile 6 godina... Iz toga se izvući je velika stvar. Ne hvalim sebe nego žalim sestru. Žao mi je što je ona doslovce položila život na tom putu, slomila se.

