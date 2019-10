UPOZNAJ BRAJANA ADAMSA UZ KURIR! Daj nam dovoljno dobar razlog da ga upoznaš! Ostavi komentar na našem Fejsbuku i osvoji najviše LAJKOVA!

Najpoznatiji kanadski roker, Brajan Adams, nastupiće u srpskoj prestonici nakon 13 godina – spektakularni koncert održaće u Beogradskoj areni 10. novembra 2019!

Tim povodom, na Fejbuk stranici Kurira objavljen je post ispod kog treba da nam napišeš: Zbog čega baš ja treba da upoznam Brajana Adamsa?

Ovde možeš da ostaviš komentar

Komentar koji bude imao najviše lajkova osvojiće prvu nagradu: upoznavanje sa Brajanom Adamsom na dan koncerta, ulaznicu za sebe za njegov koncert i ulaznicu za još jednu osobu.

Komentar koji bude drugi po broju lajkova osvojiće utešnu nagradu: dve ulaznice za koncert i novi CD ''Shine A Light'' u izdanju Universal Music Srbija.

Komentar koji bude treći po broju lajkova osvojiće treću utešnu nagradu: dve ulaznice za koncert.

Za preuzimanje nagrada kontaktiraćemo te putem tvog Fejsbuk profila! Nagradno takmičenje traje do petka, 1. novembra u 10 sati!

Poznat po sjajnim baladama, odličnoj svirci i neverovatnoj energiji, Adams je uključio Beograd u svoju „Shine A Light“ turneju, nazvanu po istoimenom novom albumu koji se nedavno pojavio u prodaji.

Slušaoci naših radio stanica već su čuli prvi singl – obradu čuvene pesme „Whiskey In The Jar“ koja je pobrala odlične kritike. Ipak, većina fanova nestrpljivo očekuje hitove koji su proslavili Bryana Adamsa – „Summer Of ‘69“, „Everything I Do, I Do It For You“, „Please Forgive Me“, „Run To You“ i „Have You Ever Really Loved A Woman“.

