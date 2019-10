NISAM KAO KERI BREDŠO, OSEĆAM SE LOŠE POSLE STVARI KOJU ONA NAJVIŠE VOLI DA RADI! Sara se žali kako postane anksiozna kada se ponaša kao junakinja koja ju je PROSLAVILA!

Čak i oni koji nisu verni fanovi serije "Seks i grad" znaju da je Keri Bredšo, koju glumi Sara Džesika Parker, opsednuta kupovinom.

Naročito je zaluđena za stalnu kupovinu obuće. Ipak, Sara i Keri ne dele istu strast. Sara je otkrila da joj šoping izaziva anksioznost.

"Nisam ludi kupoholičar i nisam bila takva dugi niz godina", izjavila je glumica jednom prilikom.

"Šoping ponekad izaziva anksioznost u meni. Osećam se loše, znate na šta mislim. Ja kupim nešto i onda razmišljam da li mi je to zaista bilo potrebno i da li ću ja to hteti u narednih pet godina. Da li će mi to stajati dobro za pet godina?", rekla je glumica.

Kada su je upitali da li voli cipele kao lik Keri Bredšo koji je glumila, Sara je istakla da ona naprosto ne može da zamisli da na svetu postoji osoba koja ih voli toliko koliko ih voli Keri.

"Uvek kažem da je to za nju kao groznica. Ne osuđujem je, jer je to njena strast", istakla je.

