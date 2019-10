RAZVEO SE OD SNEŽANE, PA OŽENIO 3 DECENIJE MLAĐU I DOBIO BLIZANCE U 76. GODINI! Glumica progovorila o bivšem MUŽU: Ovu ulogu nisam SAVRŠENO odigrala!

Glumica Snežana Savić oduvek je važila za svestranu ženu, majku, damu, koja odiše harizmom i stilom. Snežana nikada nije volela da svoj privatni život javno eksponira, ali neki detalji su svima dobro poznati.

Naime, Snežana iz braka sa Dragoslavom Lazićem ima ćerku Anitu, koja je takođe glumica. Savićeva i Lazić su svoju bračnu zajednicu okončali posle nekoliko godina, a on se posle toga ponovo oženio, i to glumicom koja je od njega mlađa 30 godina Draganom Turkalj. Lazić je sa svojom izabranicom dobio blizance, sina i ćerku, u 76. godini.

Snežana je sada za ekipu emisije "Premijera" priznala da i pored mnogih briljantnih uloga koje je odigrala u životu, one najvažnije, koje nisu za publiku, nije odigrala kako je planirala.



"Postoje neke životne uloge koje nisam odigrala onako kako sam ja želela, a to je uloga da budem savršena u kući, da budem savršena majka, žena, supruga, domaćica, ja sam se trudila revnosno", rekla je glumica.

Uz njeno ime je oduvek išao epitet jedna od najlepših dama sa javne scene, a Savićeva sada priznaje da joj je održavanje tog epiteta bio veoma težak i naporan posao.

"To je ozbiljan posao, zato što žena treba da se bavi sobom i da u svakom trenutku nosi taj prefiks na pravi način, jer to je imperativ i to se od nje očekuje", navela je ona.

