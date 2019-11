GLUMAC SEBASTIJAN KAVACA ISKRENO ZA KURIR: Posle uloge Albanca nisu mi verovali da sam Slovenac!

Slovenački glumac Sebastijan Kavaca poslednjih nedelja ponovo je prisutan u našem životu, i to u roli u seriji „Besa“. U koži tajanstvenog Gabrijela Mahta već je osvojio naklonost ženske publike, a ovog puta igra „opasnog“ momka Agima Sokoljija. Za Kurir govori kako je započeo saradnju s Tonijem Džordanom, da li mu je teško palo učenje albanskog jezika, ali i o uspehu filma sa porno-zvezdom Stojom.



Kako je došlo do vašeg angažmana u seriji „Besa“?

- Telefonom me je pozvala Tea Korilija i pitala da li bih bio spreman da odradim audiciju za seriju „Besa“. Našli smo se u Zagrebu, gde sam tad snimao s Vinkom Brešanom film „Koja je ovo država“. Donela mi je neke scene iz serije koje je trebalo da spremim. Potom su me, nakon kastinga, Tea, Igor Stoimenov i Dušan Lazarević pitali da li bih mogao da naučim albanski do početka snimanja, koje je bilo planirano za nekoliko meseci. Čuli smo se posle nekoliko nedelja i dobio sam angažman.



Sviđa li vam se Agim Sokolji?

- Pa mora da mi se sviđa! (smeh) Kao glumac uvek moraš da opravdaš karakter koji odabereš da glumiš, ma kakav da je. A nijedan karakter nije samo negativan ili pozitivan. Emocije prevazilaze binarni sistem. Više se ponašaju kao binarni sistem u programerskom svetu, gde postoje algoritmi vezani ne samo za plus ili minus, nula ili jedan, nego obuhvataju i naredbe kao što su: ako, kad, tad...

Snimali ste na slovenačkom, srpskom, italijanskom i engleskom jeziku. Kako vam je palo učenje i albanskog?

- Glumio sam već na 15 stranih jezika. Ako uzmemo u obzir razlike između šest jezika bivše Jugoslavije, na još devet: engleskom, nemačkom, italijanskom, francuskom, portugalskom, ruskom, norveškom, španskom i lakota jeziku. I dosad me još nisu nahvalili. Albanski je stvarno težak. Učio sam ga kao lakotu, jezik na kojem sam glumio u „Vinetuu“. Sa albanskim mi je veoma pomogla Linda Redžepi, koja živi u Ljubljani i s kojom sam mnogo radio u Sloveniji, a na snimanju sve kolege - Gresa, Arben i Mensur. Nakon što sam čuo kako pričaju svi pomalo različito, objasnili su mi da je reč o dijalektima. Pitao sam Gresu da mi malo ispravi izgovor koji sam navežbao, jer Agim priča isto kao ona, iz iste su porodice. A Gresa predaje govor na akademiji. I tako, ono što sam naučio morao sam ponovo da učim jer su mi menjali tekst sedam dana pre snimanja. Kao uvek. (smeh) U Sarajevu su mi se nekoliko puta obratili na albanskom, pa sam se izvinjavao na engleskom, jer mi niko nije verovao da sam Slovenac. (smeh)



Kako je „Besa“ prihvaćena u Sloveniji?

- Svi kažu da jedva čekaju drugu sezonu.



„Besu“ porede sa serijom „Gomora“. Mislite li da je ovo proizvod koji može na Netfliks i HBO?

- Seriju „Gomora“ nisam gledao, ali jesam film Matea Garoneja sa istim naslovom i bio sam oduševljen, kao i svim ostalim njegovim ostvarenjima. Svakako je „Besa“ proizvod koji bez problema može da konkuriše serijama na svetskim platformama.



Da li ova serija može da pomiri Srbe i Albance? Šta kažete kao neutralac iz EU?

- Malo bi bilo preambiciozno da prognoziram tako nešto, ali svakako mislim da bi to mogao da bude prvi korak prema približavanju te dve nacije.



Ima li ponuda iz Beograda za neku novu ulogu?

- Ima nekih, ali zasad nisam još odlučio šta ću odabrati. Krajem decembra na slovenačkoj nacionalnoj televiziji kreće nova serija „Jezero“, gde tumačim glavni lik Tarasa Birse, kriminalističkog inspektora u potrazi za serijskim ubicom. Serija ima šest epizoda od pedesetak minuta u žanru skendi noar, ili alpen noar, jer se većina radnje dešava oko Bohinjskog jezera.

O filmu „Ederlezi Rising“ OČEKIVAO SAM VELIKI USPEH

Razgovarali smo dok ste snimali film „Ederlezi Rising“ Lazara Bodrože. Da li ste iznenađeni uspehom ovog ostvarenja, koje se prikazuje od Japana do Amerike? - Na neki način pretpostavljao se globalni uspeh filma jer se radi o žanru koji prate fanovi po celom svetu. Lazar je snimio stvarno zreo debitantski film. Naravno, očekivalo se da će ga propratiti i fanovi filmova za odrasle, u kojima je prethodno nastupala Stoja.

Kako ste preživeli scene sa Stojom? - Pa, u jednoj od scena ne možemo sa sigurnošću reći da li je Milutin preživeo. (smeh) Neću da uništim gledaocima gledanje filma, sve ih pozivam da ga pogledaju.

