RASKINULI BARBARA I BIKOVIĆ? Fanovi napravili haos na društvenim mrežama, glumac PLIVA u pitanjima!

Miloš Biković objavio je fotografiju iz Austrije, gde uživa u pravom bajkovitom okruženju. Međutim, mnogima je zapalo za oko to što je otputovao sam.

Naime, njegova devojka Barbara Tatalović u okvirno to vreme takođe se oglasila putem Instagrama, ali iz provoda po srpskoj prestonici. Kako fanovi nisu upućeni u to zašto poznati par nije zajedno na odmoru, kao što je do sada obično bio slučaj, rešili su glumca da zatrpaju pitanjima - gde je Brbara?

On, pak, još uvek nije reagovao, te se prašina nikako ne sleže. Mnogi, naime, sumnjaju, da je par raskinuo romansu.

Ipak, većina strpljivo čeka odgovor iz prve ruke.

