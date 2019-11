TRUDNA ĆERKA NAJBOGATIJE SRPKINJE: Imala je buran RAZVOD, mislila da će postati LEZBEJKA, a onda upoznala NJEGA! Nećete verovati čime se bavio (FOTO)

Petra Eklston (30), ćerka nekadašnjeg glavnog čoveka Formule 1, Bernija Eklstona i Slavice Radić, čeka svoje četvrto dete, dve godine posle razvoda od prvog supruga Džejmsa Stanta.

Petra sa Džejmsom ima ćerku Laviniju i sinove Džejmsa i Endrjua, a odmah nakon rzvoda našla je sreću sa Semom Palmerom, za kojeg će se udati sledeće godine.

Par je radosnu vest podelio sa porodicom i prijateljima i dodao da je Petra u 12. nedelji trudnoće.

foto: Profimedia

- Petra i Sem su presrećni. Oboje su porodični ljudi, a o mogućnosti da imaju zajedničko dete razgovarali su praktično od prvog dana veze. Petra je za trudnoću rekla sestri Tamari i ocu Bernieju, a oboje su presrećni. Berni i porodica imali su nekoliko teških nedelja pa im je ovo bila lepa vest koju su svi želeli - kazao je dobro obavešten izvor.

Petra i Sem su se slučajno upoznali, kad je on došao u posetu njenom šogoru Džeju Rutlandu.

- Bilo je to neočekivano. Slučajno sam ga srela u Los Anđelesu kada sam ušla da posetim Džeja. Mislila sam da ću biti u celibatu ili postati lezbijka. Jednostavno sretnete nekog kad to najmanje očekujete ili želite. Tad se to dogodi - rekla je Petra.

Inače, Palmer je čovek koji je Petri vratio veru u ljubav nakon burnog razvoda, a dolazi iz mnogo skromnije porodice nego ona. Odrastao je u prosečnoj američkoj porodici - njegova majka drži salon lepote, a otac je prodavac polovnih automobila, a čak je i on sam preprodavao kola jedno vreme.

foto: Profimedia

Kurir.rs/The Sun/Foto: Profimedia

Kurir