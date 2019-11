LEDENA KRALJICA DANAS PUNI 70 GODINA: Kažu da je okrutna, a već 3 DECENIJE je na samom VRHU! Saradnici su bez dlake na jeziku progovorili o čeličnoj Ani Vintur i otkrili TAJNU njenog uspeha (FOTO)

Ana Vintur, glavna urednica modnog magazina "Vogue" slavi danas 70. rođendan, a tim povodom su o njoj progovorili najbliži saradnici i članovi porodice. Inače, o tome koliko je Ana upečatljiva ličnost, najbolje govori činjenica da je navodno upravo ona bila inspiracija za likove u kultnom filmu "Đavo nosi Pradu".

Urednica Elle magazina Fara Stor ispričala je kako je doživela susrete s Anom Vintur, koja je već 31 godinu glavna urednica Voguea.

- Osećate se čudno kad sedite preko puta Ane Vintur. U toj sam se poziciji našla prošlog meseca na većini modnih dešavanje. Za početak, ne možete da prestanete da gledate u nju. U njnu bob frizuru. U njene naočare za sunce. U njene napućene usne koje odražavaju duboka promišljanja ili, teško je reći - potpuni bes. To je izgled koji su drugi urednici često ismevali, kao i Holivud ili bilo ko drugi ko je hteo u kratkim crtama da opiše kako izgleda urednik modnog magazina. Ipak, kad vidite original uživo, imate utisak kao da gledate Mona Lizu, piše Fara.



Ona dodaje i da je Ana Vintur zaista originalna u svemu, a postala je legenda kada je reč o glamuru i sjaju i to mnogo pre nego što su ustajanja u zoru postala moderna, ugljeni hidrati neprijatelj, a ljudi shvatili da su pred njima druženja na stand-up komedijama. Ana Vintur je sve to radila pre drugih.

- Priče o tome kako ustaje u pet ujutro da bi igrala tenis su poznate, kao i priče o tome da ruča sirove odreske. Ipak, tada sam mislila da je reč o preterivanju u najmanju ruku, a u najgorem slučaju da je reč o afektivnosti. Sad uviđam da nije reč o tome, nego o činjenici da je bila deset koraka ispred svih nas, nastavila je Fara dodajući da je Vintur 31 godinu na čelu magazina koji prodaje poseban stil života i sjajne životne želje i težnje. To nitko ne personifikuje bolje od nje same.

- Retko daje intervjue, retko se smeje i baš nikad neće ostati do kraja na zabavama. Što se naočara za sunce tiče, one samo dodaju posebnu notu njenom mističnom izgledu nedostižne žene, nastavila je Stor. Kaže da nije lako ostati toliko dugo na čelu časopisa u industriji koja toliko podstiče takmičarski duh i da Ana ima brojne talente koji su daleko iznad uredničkih. Dodaje dalje da je ona odličan marketinški stručnjak i uvek prepoznaje buduće nove talente i zvezde pa je često u njihovoj blizini, bez obzira da li je reč o nekome iz Holivuda, iz sveta mode, politike ili IT industrije.

- Ona je poznavalac ljudi, posebno onih koje svet želi da gleda. To je najočiglednije na gala večeri "Art's Met Gala" za Muzej Metropolitan. Ona je tu večeru transformirala u kulturološku vrednost, kao i višemilionsku dobrotvornu zabavu za muzej. Ipak, iznad svega, ona je poslovna žena koja je sposobna da zadovolji klijente i modnu industriju s jedne strane, i zabavi čitaoce magazina za čije je uređivanje plaćaju, kazala je Stor.

Čak i u filmu "Đavo nosi Pradu" u kojem su autori navodno opisali njen odnos sa bivšom asistentkinjom, pretnja odlaska s uredničke pozicije stalno je prisutna.

- A ipak nikad ne ode. Jer je previše vredna za "Conde Vast", roditeljsku kompaniju Voguea, za modnu industriju, za svet koji je još fasciniran svakim njenim pokretom. Kada Ana Vintur više ne bi bila u Vogue-u, to bi bilo kao da u Luvru više nemaju Mona Lizu. "Pa kakva je Ana?" - najčešće me pitaju.

Na to pitanje će odgovoriti njenih 11 najbližih saradnika i prijatelja, zaključila je Stor.

Triš Halpin, bivša urednica Marie Claire

Stajala sam jedanput na Hitrou iza Anne i prolazile smo kroz sigurnosnu proveru na letu u 6 ujutru prema Milanu. Išle smo na Nedelju mode. Iako samo je viđala na raznim događajima, postojalo je nepisano pravilo da s njom nema ćaskanja. Prepoznale smo se i klimnule glavama u znak pozdrava dok smo skidale kapute i cipele za proveru.

Nosila je dubome čizme jer je bila zima, leti je nosila sandale Manolo Blahnik i imala je na desetine parova koje su izradili samo za nju. Kad je izula čizme, iznenadila sam se videvši da nosi par debelih vunenih čarapa. Konačno je narušila sliku savršenstva! Činila se pomalo ranjivom u tom trenutku, kao i mi ostali smrtnici koji smo tog jutra žurili na avion.

Anja Hindmarč, dizajnerka

Nikad neću zaboraviti moj prvi susret sa Anom. Batler me uveo u privatnu trpezariju u njezinoj hotelskoj sobi u Ritzu. Bila sam preplašena. Ipak, uskoro sam shvatila da Ana dovršava sve svoje poslove. Ona je ljubazna, brzo odgovara na mejlove i vrlo je velikodušna prema svojim vezama. Zanimljiva je i stekla je neverovatnu reputaciju. A svaka žena koja uspe da zadrži kosu poput njene zaslužuje da je se doživljava kao zastrašujuću.

Tina Braun, osnivač Tina Brown Live Media, bivša urednica Vanity Faira

Ana ima visoke standarde u svom poslu istovremeno zadržavajući prijateljstva i povezanost sa članovima porodice. Razume šta je važno. Nepogrešivi stil u odevanju uspela je da zadrži i tokom trudnoće. Sećam se kako sam naletela na nju u liftu kad smo obe bile u osmom mesecu trudnoće.

Bila je 1985. godina, tada je bila trudna sa sinom Čarlijem koji danas ima 34 godine. Zapisala sam u svoj dnevnik: "Velika sam poput tenka. Kako je moguće da Ana Vintur koja je trudna kao i ja ispod duge Šanelove jakne ima samo lagano ispupčen stomak, a ja sam velika poput balona?". Tokom godina ona je postala još zanimljivija, a njena sledeća uloga će ujedno biti i najbolja.

Stejsi Dugid, modna direktorka Harrods magazina

U kasnim devedesetima radila sam u odnosima s javnošću i predstavljala mladu dizajnerku Lusi Pring za koju se zainteresovala tadašnja urednica u američkom Vogueu Sara Mover. Sara je organizovala Anin dolazak u Soho kako bi upoznala Lusi. Bila sam na ivici nesvestice zbog živaca.

Lusi i ja praktično smo se ispovraćale kad je Ana ulazila, savršenog izgleda s bob frizurom, naočarama i haljinom sa potpisom. Bila je zadivljena i znatiželjna, ali kada je otišla morale smo da prilegnemo kako bismo došle do daha.

Uvek sam je cenila zbog toga što je u svom rasporedu pronašla vremena za susret sa nama, nepoznatima. Nema mnogo urednika koji bi to učinili.

Sara Koton, kreativna direktorka frizerskog salona Bang u Njujorku

Angažovali su me da Ani napravim frizuru kad je posetila Njujork 2016. godine. Govorila je na humanitarnom druženju. Njena sestričina, Eli Vintur, tamo je studirala engleski jezik i pozvala je Anu. Bila sam uzbuđena i počastvovana što su me pitali da joj radim frizuru, ali na kraju je otkazala. Sledećeg dana primila sam poziv da je Ana na putu prema meni. Izašla je iz automobila i kad je krenula da stisne ruku mom suprugu Džonu, zagrlio je.

Malo je zastala, ali mu je uzvratila zagrljaj. Ostala je oko pola sata, a zatim je otišla. Nismo mogli da verujemo da je prilagodila svoj raspored kako bi nam se izvinila na otkazivanju usluge. Najsmešnije je to što je Džon bio na vazektomiji uoči njenog dolaska i savetovali su mu da nosi široku odeću.

- Neću nositi široke pantalone za susret s urednicom Vogua, rekao je i uspeo da se uvuče u uske farmerke. Na svu sreću, nije bilo nikakve štete.

Jo Elvin, urednica You magazina i bivša urednica magazina Glamour

Ana je zatražila sastanak sa mnom 2002. godine odmah nakon lansiranja magazina Glamour. To je bio prvi magazin manjeg formata, namenjen da ga žene mogu nositi u torbici. Svi su rekli da nikad neće uspeti, ali postigao je veliki uspeh i pokrenuo je promene. I tako sam ustala u ranu zoru kako bih pre sastanka otišla kod frizera. Došla je u moju sićušnu i prilično mračanu kancelariju.

Nije skidala naočare za sunce. Bila je profesionalno ljubazna, ali ne topla. Pohvalila je magazin i odmah prešla na posao. Sećam se da je rekla: "Ne želim da gubim naše vreme", ali obe smo znale da je mislila da ne želi da gubi svoje vreme. Sastanak se završio nakon pola sata. Krenula sam da je ispratim, ali je vrlo oštro rekla da će sama izaći. Ipak, zbog drvenih panela u hodniku bilo je teško otkriti gde su vrata.

Gledala sam Anu kako luta hodnikom i očigledno ne može da pronađe vrata. Kad ih je konačno pronašla, u tom trenutku je pored nje prošao naš dostavljač i rekao mi dovoljno glasno da i ona čuje: "Dođavola, ko je vampirica koja upravo odlazi?". Poželela sam da umrem. Nekoliko dana posle toga, dobila sam njeno pismo zahvalnosti koje je bilo vrlo toplo i ljubazno, pa mislim da možda ipak nije čula dostavljača.

Vanesa Frajdmen, modna urednica New York Timesa

Ana je krivac što nosim crvenu kosu. Imala sam 25 godina i radila sam u Vogueu. Ona je odlučila da moju prljavo plavu kosu zameni crvenom u reportaži o glamuru. U to doba Linda Evanđelista često je menjala boju kose i mislim da je to bila inspiracija. Na opšte čuđenje, moja promena je bila dobra i zadržala sam crvenu boju do danas. To je samo mali lični doprinos tome koliko se modni svet promenio i kako se Annin ukus i sposobnost odlučivanja preliva na današnjicu.

Ne morate se slagati sa njenim odlukama, ali nema sumnje da je ona napravila okvir za oblikovanje mode i predviđala promene, pa im se prilagođavala daleko više od poznatih influensera i svih njenih kolega. Pritom je nagomilala toliku količinu moći u modnom svetu da je niko nije sustigao. Mislim da niko ne može da ponovi njen životni put, niti bi trebalo.

Ana ne voli samo odeću, ona obožava svoju porodicu bez obzira koliko velika bila. Ništa je ne može razveseliti kao sto postavljen za ručak na Long Ajlendu kad se okupi više od 30 članova porodice - sinova, ćerki, unuka, braće, sestara, sestričina i ostale rodbine. Razume svakoga od njih i učiniće sve što može da im pomogne u životu.

Džema Kid, šminkerka i model

Anu poštujem najviše od svih ljudi. Nena posvećenost detaljima, profesionalizam, odanost i ljubaznost, kao i sposobnost da prepozna i neguje talenat je inspirativna. Postala mi je dobra prijateljica. Nikad neću zaboraviti kako je omogućila da mi neverovatni Kristijan Lakroa dizajnira venčanicu. To je bila haljina iz snova za svaku mladu, bila je šik i romantična.

Plum Sajks, urednica u American Vogueu

Ne treba posebno naglašavati da je Ana među najmoćnijim ljudima u medijima i da je apsolutno najmoćnija žena u svetu mode. Neverovatno je da objedinjuje obe strane, a istovremeno je inspirativan mentor za sve s kojima sarađuje, uključujući i mene. Ana je neverovatno darežljiva kada je reč o brizi za urednike, stiliste, pisce, dizajnere, glumce i kroz Vogue je stvorila neke velike zvezde. Uvek sam se pitala koja je tajna njenog uspeha, ali mislim da je prilično jednostavna: bira tim sa neverovatnim veštinama, angažuje najbolje ljude i pusti ih da rade svoj posao. Ono što žele da urade za nju je apsolutno najbolje i to je ono što ona dobije na kraju.

Sara Kristin, modna urednica

Bila sam prisutna kad su aktivisti za prava životinja Anni Wintour u lice bacili pitu. Bilo je to u Parizu 2005. godine. Bila sam s kolegama kad se to zbilo. Anna je stajala posve sama, a s lica joj je curio šlag s pite. Kao niža modna urednica, bojala sam je se. Svi smo stajali i gledali, dok direktorica Elizabeth Walker nije umarširala noseći paket vlažnih maramica u Prada kutiji koju je izvukla iz svoje Gucci torbice. Bez riječi je pomogla Anni da se očisti, a dva dana poslije u ured joj je stigao veliki buket cvijeća s Anninom zahvalom.

