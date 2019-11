MA BOLI ME KU*AC ZA HRVATSKU, SLOBODNO TO NAPIŠITE! Goran Bogdan nikad oštriji! Ovako je odgovorio na pitanje o Hrvatima!

Glumac Goran Bogdan osvrnuo se na činjenicu da serija "Senke nad Balkanom" nije emitovana u Hrvatskoj, a njegova reakcija izazvala je buru.

"Ma boli me ku*ac za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitovana. Slobodno to napišite", rekao je na početku razgovora, a onda nastavio pomirljivim tonom. Rekao je da puno snima za američko tržište, a na pitanje šta glumci sa Balkana mogu da ponude tako velikoj zemlji odgovorio je:

foto: Sonja Spasić

"Malo toga fali američkom tržištu, možemo im samo ponuditi naše probleme. Nije stvar novca, nego kako oni sve to rade. Za razliku od njih, mi jednostavno ne vidimo naše potencijale, niti ih otkrivamo, tako da nije problem u Americi. Sve je do pojedinca, kada bi se svako bavio svojim poslom, bilo bi mnogo bolje. Neka svatko čisti svoje dvorište i bavi se sobom. Kada bismo tako funkcionisali, odmah bi nam bilo bolje".

Dodao je i da mu nije drago što se završilo snimanje "Senki" jer voli da radi.

"Obožavam da radim i nijedan trenutak mi nije pao teško na snimanju. Ipak, razumem Dragana jer je njemu stvarno bilo najteže. On se slomio kako bi serija bila ovako dobra ", rekao je.

Najavio je da će njegov lik Mustafa Golubić biti bolji nego u prvom delu.

"Kako su istorijski događaji sve gori u seriji, tako je i Mustafa sve lošiji. Rastrzan je, luđi, opasniji, mračniji... Ove sezone, kada poludi biće baš zaje*an", tvrdi.

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs/Alo.rs/Foto: Sonja Spasić

Kurir