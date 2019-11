LEONARDO SE BORI ZA SPAS PLANETE! Dikaprio je uložio SVE u plemeniti cilj, a OVO ima da poruči drugima!

Leonardo DiKaprio jedan je od najvećih glumaca današnjice, ali i najveći borac za očuvanje životne sredine.

U jeku promocije svog novog filma "Bilo jednom u Holivudu", Leonardo DiKaprio dao je intervju za magazin Original.

"Još kao jako mlad bio je okrenut i posvećen Zemlji. Roditelji su me naučili koliko je važno da brinemo o planeti na kojoj živimo i da poštujemo sva živa bića na njoj. Dok sam snimao dokumentarne filmove o klimatskim promenama, putovao sam na mesta poput Arktika, Pacifika i na udaljene predele ove predivne planete, posetio sam tropske kišne šume i svedočio iz prve ruke o količini devastacije prirodne sredine", priča Leonardo Dikaprio, i dodaje: "Video sam zajednice, posebno tu mislim na autohtone narode, šta je to što su oni doživeli, ali i njihov otpor, snagu i odlučnost da uzvrate udarac i to je ono što me je dodatno motivisalo."

Koja je jedna stvar koju svako od nas mora da uradi da bismo spasli planetu?

"Svako od nas može i mora da deluje da bismo sačuvali planetu. Možemo pomoći tako što ćemo se aktivno uključiti u lokalnu politiku tako što ćemo birati lidere koji će donositi zakone i podržavati politike koje će zaštititi Zemlju i sve ljude na njoj. Veoma me inspirišu mladi aktivisti koji ustaju širom sveta, sve glasnije izražavaju svoje brige i čine sve što je potrebno da bi se postarali da se neko ozbiljno bavi borbom protiv klimatskih promena", priča Dikaprio, misleći pre svih na mladu Gretu Tunberg, 16-godišnjakinju koja je najpre sama izražavala negodovanje zbog klimatskih promena i toga što činimo našoj planeti, da bi se potom njena akcija pretvorila u masovne proteste mladih širom sveta i postala ozbiljan i uticajan pokret, a njoj je donela nominaciju za Nobelovu nagradu za mir.

O budućnosti naše planete – Leonardo nema dilemu, a ono što kaže treba i te kako da nas natera da se zamislimo i zabrinemo, ali i da odmah delujemo.

"Bez momentalnog preduzimanja akcija za zaustavljanje najgorih efekata klimatskih promena i sprečavanja da one postanu trajne, bojim se da je budućnost naše planete takva da ljudi više neće moći da je nazivaju svojim domom. Ipak, optimista sam, posebno kada vidim energiju i snagu kojom se mladi ljudi posvećuju ovom pitanju."

