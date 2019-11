MLADI DANAS NE PRILAZE NA PRETERANO DOBAR NAČIN! Bilo je raznih budalaština: Boki Perić nije baš oduševljen time koga sve PRIVLAČI!

Glumac Bojan Perić uvek je bio opušten sa onima koji žele da se fotografišu ili popričaju sa njim. Međutim, priznao je da mlađe generacije većinom nemaju ljubaznost pri upoznavanju, što ranije nije bio slučaj.

"Meni to nikada nije problem, ali ja se osećam bolje kada mi neko kaže: 'Izvini, možemo li...?' Odazivam se i kada me zovu Stošić, ali i na Boki. Mislio sam da ću večno ostati Stošić, a svaka nova uloga je donela novu publiku. Nije to ništa loše, samo mladi ljudi generalno danas nemaju preterano dobar način da priđu. Nije loše da se lepo ophodimo jedni prema drugima", otkrio je Bojan.

Na društvenim mrežama su, kaže, daleko slobodniji! Mešutim, glumac ima jasan pristup svemu.

"Bilo je svega i svačega, raznih budalaština i ljudi koji su se predstavljali lažnim imenom. Sada je aktuelno da me pitaju da li mogu da dobiju majicu 'Vojne akademije'. Moram ovako da odgovorim, ja njih nemam (smeh)."

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen Amidži šou

