DEČAK IZ VODE NAS JE NAPUSTIO PRE TAČNO 25 GODINA: Milanov poslednji susret sa Margitom lomi SRCA! Mladenović joj je tada rekao nešto što nikada nije ZABORAVILA!

Na današnji dan pre 25 godina preminuo je legendarni Milan Mladenović, pevač i gitarista popularne grupe Ekatarina Velika. Cela Jugoslavija je tada plakala za čovekom koji je obeležio jednu muzičku eru i ostavio neizbrisiv trag u srcima miliona ljudi.

Milan Mladenović rođen je 21. septembra 1958. godine u Zagrebu, a u najranijem detinjstvu je pokazao ljubav prema muzici. Kako je sam govorio, nije to bila obična ljubav. To je bila neka nesvakidašnja i neopisiva ljubav. Za Milana Mladenovića rokenrol bio je način života, a muzika, kako je govorio, vazduh koji je udisao.

Krajem sedamdesetih je osnovao bend "Limunovo drvo", nakon toga poznati sastav "Šarlo Akrobata", da bi najveću i to regionalnu slavu stekao u bendu "EKV".

"Kad sam definitivno odlučio da se bavim rokenrolom to se mojim roditeljima uopšte nije dopadalo, ali sam se na kraju izborio da se naviknu na to, a onda bi im bilo drago kada pročitaju moje ime u novinama. Počeli su aktivno da me pomažu i podržavaju. Na neki način kao i svi drugi ljudi, i ja sam savršena mešavina svojih roditelja", rekao je jednom prilikom Milan.

Devojke su za njim ludele i to širom Balkana. O njegovom ljubavnom životu se mnogo spekulisalo, ali on ga je krio koliko je mogao. Poslednje godine života proveo je sa Majom Maričić koja je bila njegova najveća životna ljubav, i kojoj je posvećena pesma "Oči boje meda".

Tokom kratkog prekida u njihovoj vezi, njegovo srce na kratko je uspela da osvoji i novinarka i voditeljka Luna Lu.

U avgustu 1994. posle nastupa u Budvi prebačen je u bolnicu gde mu je dijagnostifikovan rak pankreasa.

Umro je na današnji dan, u 36. godini sa samo 35 kilograma. Njegovu smrt su pratile kontroverze.

Govorilo se da je umro od droge, a neki su nagađali da je premunuo od posledica side.

Pored njegovih roditelja, klavijaturistkinja EKV-a Margita Stefanović bila je jedini svedok tragičnog odlaska Milana Mladenovića. Ona je svojoj prijateljici opisala kako je izgledao njegov poslednji dan.

"Mada je navikla da se suočava s gubicima, doživela je smrt roditelja i mnogih prijatelja, smrt Milana je potpuno poremetila Margitu. Dan pre Milanove smrti, 4. novembra 1994. Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon. "Možeš li da dođeš do nas? Milan samo hoće tebe da vidi", vapila je Milanova mama Danica. Magi je odmah uhvatila taksi i otišla do stana Mladenovića na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. Bilo je mračno. "Nemoj da plačeš, sve smo ovo znali", rekao je Milan. Zatražio je da stavi glavu u krilo kod Margite i da ga mazi po glavi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je nekoliko sati sama s njim. Na rastanku mu je rekla "Vidimo se sutra". Nije joj ništa odgovorio. Samo ju je nežno pogledao. Sutra je preminuo", ispričala je jednom prilikom Lidija Nikolić, autorka Margitine biografije "Osećanja. O. Sećanja" i njena bliska prijateljica, a preneo portal Nadlanu.

