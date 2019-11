KATARINA JE ZAPROSILA SVOG DEČKA! Glumica nije čekala da on to uradi, već je bila HRABRA i uzela stvari u svoje ruke! Kada vidite kako ga je verila, RAZNEŽIĆETE SE (FOTO)

Mlada glumica i pevačica Katarina Bogićević priznala je da je ona bila ta koja je prva zaprosila svog dečka Marka, koji je inače maneken. Kako je kroz smeh rekla, to je bilo sasvim spontano i zabavno.

"Nismo planirali verdibu, pa sam ja dobila ideju kada smo šetali ulicom. Tamo su bili oni likovi koji prodaju srebrno prstenje, i ja sam videla jedan ogroman, crni, pokazala sam mu i on je bio oduševljen. Rekla sam čoveku da nam sačuva prsten i razmišljala sam o tome. Zvala me je potom najbolja drugarica i rekla da je Marko pominjao da bi hteo da me veri, i ja sam joj predložila svoju ideju i ona je rekla da bi bila fora", izjavila je Katarina za "Blic".

Katarina je dodala da su njen dečko i ona bili na večeri, te da ga je isprva poslala da podigne novac, a onda mu pružila prsten za stolom.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Instagram

Kurir