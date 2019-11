ANA FRANIĆ SE RAZVELA, A EVO ŠTA IMA DA KAŽE O BIVŠEM MUŽU! Iz Splita se vratila u Beograd sa 2 dece, a njene reči će vas IZNENADITI!

Šarmantna glumica Ana Franić trenutno je u žiži javnosti zbog rastanka od supruga Marka Ižakovića, profesionalnog ronioca iz Splita.

Njih dvoje su porodicu gradili upravo u Hrvatskoj, a Ana se nakon dugih sedam godina vratila u Beograd sa dvoje dece koje su dobili u braku.

Kada je zbog ljubavi otišla iz rodnog grada za Split, glumica nije mnogo razmišljala, želeći da život nastavi kraj partnera Marka Ižakovića.

"Ja ne bih bila ja da se u životu nisam vodila srcem. Divna odluka je bila da odem iz Beograda u Split. Iz te divne odluke sada imam dvoje dece. Provela sam divnih sedam godina sa čovekom koji zaslužuje moju ljubav i poštovanje, od sada pa zauvek. To je otac moje dece, moja porodica, za ceo život i to će tako biti. Smatram da je to jedino ispravno i normalno za ljude koji su proveli neko vreme zajedno, a imaju zajedničku decu", kaže za Scenu iskreno Ana Franić.

Ona dodaje da je u Hrvatskoj na početku glumila u pozorištu, da bi kasnije bila uglavnom vezana za decu.

"Bila sam vezana za Split, dobila dvoje dece i bila posvećena njima. Sada kada sam se vratila, snimam film sa Darkom Bajićem, kao i dve nove serije. I posle ovih godina, reditelji me različito doživljavaju. Kod Darka Bajića igram ženu iz epohe. To je žena, majka kraljica, domaćica. Vrlo tradicionalnog shvatanja. U drugim projektima su druge vrste uloga. Suprotno od ove kod Bajića. Sve je izazov", kaže ona.

Od svih uloga koje je imala, Ani je najzahtevnija ona mame.

"Neću vam reći ništa novo što nisu rekle sve mame, glumice, a i druge javne ličnosti. Dosta je teško sve uklopiti. Deca su mala. Trudim se da na svim poljima budem kako treba", iskrena je ona.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Instagram

Kurir