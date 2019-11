NASTAVLJA SE HAJKA NA DOBITNIKA NOBELOVE NAGRADE: Handkeu oduzimaju državljanstvo zbog pasoša JUGOSLAVIJE?

Austrijski pisac Peter Handke, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, ponovo se našao na žestokom udaru u domovini, i to zbog svoje ljubavi prema Srbiji i Srbima.



Mesec dana traje medijska hajka protiv njega, a ovaj put je suočen sa optužbama da je prekršio austrijski zakon o državljanstvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije, prema pisanju bečkog dnevnika Esterajh, nakon što su se pojavile informacije da je Handke 1999. dobio jugoslovenski pasoš, pokrenulo je proveru ovog slučaja, što može da dovede do oduzimanja državljanstva.



Istraživački sajt Intersept objavio je da je Handkeu 1999. ambasada tadašnje SR Jugoslavije uručila jugoslovenski pasoš, čime je, kako tvrde, pravno gledano, automatski izgubio austrijsko državljanstvo.



Handkeu je pasoš SR Jugoslavije uručen 15. juna 1999. u ambasadi u Beču.



Da pisac ima naš pasoš, otkriveno je preko Nacionalne biblioteke Austrije. Ona je nedavno kreirala arhiv tekstova i fotografija koji se tiču Handkeovog života i dela. Tokom pretraživanja arhive novinari Intersepta uočili su fotografiju koja se nalazila u sklopu zbirke koju je biblioteci poklonio Hans Vidrič, bivši portparol muzičkog festivala u Salcburgu.



Pasoš važio do 2009.



- Državljanin Austrije ne sme da ima nijedno drugo državljanstvo. Da se ne bi izgubilo austrijsko državljanstvo, potrebno je, pre uzimanja drugog pasoša, pisanim putem zatražiti dozvolu i dobiti odobrenje - objasnilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije.



Navedeno je da se trenutno istražuje da li je Handke tražio takvo odobrenje, ali, kako dodaje Esterajh, velika je verovatnoća da to nije bio slučaj.



Handkeu je jugoslovenski pasoš važio do 2009. godine, ali, da bi ponovo bio upisan u knjigu državljana, morao je ponovo da podnese zahtev. Ovo pravilo nije važilo za građane rođene u Srbiji, koji su automatski srpski državljani.



- To pitanje da li je Handke i naš pisac postavio je svojevremeno još profesor Zoran Konstantinović u eseju za moj temat o Handkeu u časopisu Književna kritika (1984). Konstantinović je naveden na takvu ideju čitajući Handkeove knjige, u kojima se uvek govorilo i o Jugoslaviji. Dakle, bilo je to daleko pre ratova. Kada sam i ja razmišljao u tom pravcu, Handke lično mi je skrenuo pažnju da je on austrijski pisac, čak ne ni nemački (iako mu je otac bio Nemac). Dakle, nikako naš.

- Kasnije, u vreme redovnih dolazaka u Jugoslaviju i kada je svaki put morao da traži vizu u ambasadi u Beču, dali su mu jugoslovenski pasoš (dakle, ne srpski, nego jugoslovenski, jer tada je postojao ostatak Jugoslavije), da ne bi stalno morao da im dolazi, a putovali smo u Jugoslaviju i Srbiju više puta godišnje. Bio je to prijateljski gest. Posle taj pasoš nikad nije produžio, koliko ja znam.



Napadi s Kosova



Dakle, nije u pitanju bilo državljanstvo, nego samo putna isprava. Sada se na Zapadu traže na svaki način argumenti za njegove „pogrešne poteze“ u odnosu prema Miloševiću. Smešno. Najradije bih pozvao Handkea, jer on o tome svemu najbolje zna. Ali sad ne mogu da ga dobijem - kaže za Kurir Žarko Radaković, prevodilac i saradnik nobelovca.



Dobitnik prestižne nagrade trpeo je u proteklih mesec dana kritike iz Amerike, BiH i s Kosova, i sve to zbog ljubavi prema Srbima, kao i zbog toga što se protivio NATO bombardovanju naše zemlje 1999.

Skupo plaćeni stavovi

SVET GA OTPISAO ZBOG NAS

Handke je poznat po svojoj podršci Srbiji i Srbima i stavu da krivicu za rat ne treba prebacivati na srpsku stranu. Zbog ovih stavova je postao „otpadnik“ svetske intelektualne zajednice. On je svojevremeno, u znak protesta protiv NATO bombardovanja SR Jugoslavije, vratio Bihnerovu nagradu, vrednu 50.000 evra, a od nemačkog ministra zahtevao je da mu vrati sve njegove knjige.

