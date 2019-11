BRAJAN ADAMS U BEOGRADU: Nema fan pita, ni predgrupe, niti mesa

Najpoznatiji kanadski roker i tvorac najlepših balada, Brajan Adams, nastupa u nedelju 10. novembra u 20h u Beogradskoj areni.

Adams dolazi u Srbiju u okviru svoje aktuelne „Shine A Light“ turneje, a fanovi se uveliko pripremaju za čuvene hitove: „Summer Of ‘69“, „Heaven“, „Everything I Do, I Do It For You“, „Cuts Like A Knife“, „Have You Ever Really Loved A Woman?“, „All For Love“ po kojima je ova plavokosa zvezda poznata.

Ulaznice su u prodaji na blagajni Arene, svim prodajnim mestima Ticket Visiona kao i online na www.tickets.rs a ono što je zanimljivo je da Brajan ne želi da ima fan pit kategoriju ulaznica, jer smatra da novac ne bi trebao da bude presudan u zauzimanju pozicije ispred bine.

Adams takođe nema predgrupu, pa organizatori apeluju na posetioce da dođu na vreme na koncert koji počinje u 20.00.

Brajan nije imao nikakve posebne zahteve prilikom svog boravka u Beogradu,a s obzirom da je, kao i ceo njegov tim, vegan, poznato je da njegov ketering ne sadrži namirnice životinjskog porekla.

Jedino u čemu je bio izričit je da se u dvorani ne sme osetiti bilo kakav miris hrane.

Adams je prisutan na muzičkoj sceni čak 44 godine, tokom kojih je prodao preko 100 miliona nosača zvuka.

