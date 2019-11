JA ĆU UVEK RADITI I STVARATI U SRBIJI! Nikola Đuričko se oglasio iz Amerike i otkrio da mu NEDOSTAJE BEOGRAD, pa poslao JAKU poruku svima!

Glumac Nikola Đuričko pre dva meseca sa porodicom je otpočeo život na novoj adresi - u Los Anđelesu, a kako kaže promena mu izuzetno prija.

Nikola se u Ameriku odselio zbog novih poslovnih poduhvata, a supruga Ljilja i naslednici Nađa i Đorđe najveća su mu podrška. Glumac ističe da se čitava porodica vrlo brzo privikla na život na drugom kontinentu.

"Doručkujemo zajedno, Ljilja odvede Đorđa u školu koja je baš blizu, a ja vozim Nađu do njene škole. U povratku slušam diskove za učenje španskog. Onda obavljamo dnevne obaveze, učimo za test iz vožnje, obilazimo muzeje, istražujemo grad, bakćemo se papirima, birokratijom, pišemo mejlove, čitamo scenarije, upoznajemo se sa raznim ljudima iz filmske industrije, dogovaram buduće poslove... Vikendom idemo na okean, na plažu, i družimo se sa prijateljima, odlazimo u stare dobre bioskope. Obično, kao i svi", ispričao je Nikola za "Gloriu", otkrivši kako sada izgledaju dani porodice Đuričko.

Glumac priznaje da mu nedostaje rodni Beograd, i to ni u jednom trenutku ne dovodi u pitanje.

"Naravno da mi sve nedostaje, to je moj grad, u kojem sam se rodio i živeo, tu je moja familija, moji dragi prijatelji, komšije i sugrađani. Ali, sa druge strane, sramota je da se žalim jer sam sad u LA-u. Prisustvo porodice i drugara mi mnogo pomaže i stvara utisak da sam kod kuće", iskren je Nikola.

Đuričko, kako kaže, nije zauvek otišao iz Srbije.

"Nisam ja otišao iz Srbije, to zvuči krajnje fatalno, a stvari nisu takve, ništa nije fatalno. Ja ću uvek raditi i stvarati u Srbiji, ali meni je cela planeta igralište. Amerika je ogromno tržište i ja nameravam da se usavršavam u svojoj veštini baš u Los Anđelesu, a to priznaćete, zvuči uzbudljivo", dodao je on u intervjuu za pomenuti magazin.

Nikola Đuričko istakao je i da se u Los Anđelesu druži, između ostalih, sa kolegama Mirom Furlan i Mirjanom Joković.

Kurir.rs/Gloria, Blic/Foto: Marina Lopičić

