RAZLOG ZAŠTO NISAM UČESTVOVAO JE NAJPROSTIJI: Vojin Ćetković objasnio šta se zaista desilo u NEVESINJU, uzdrmao je ceo Balkan!

Vojin Ćetković bio je u žiži interesovanja zbog skandala koji se navodno desio u Nevesinju, a sada je objasnio da iz čisto tehničkih razloga nije učestvovao u svečanoj akademiji.

On je priznao da nije znao da treba da postane "kum Nevesinja".

foto: Vladimir Šporčić

"Nisam znao da treba da postanem kum, to je bilo iznenađenje. Razlog zašto nisam učestvovao je najprostiji, kao što dešava u prenosima ili u pozorištu - došlo je do tehničke greške, reditelj je rekao da zbog tehničke smetnje i nekih UV reflektora ne može da se uradi prenos i da taj umetnički deo programa mora da otpadne. Eto, to je sve. To je sve što mogu da kažem, ostalo... morate s medijima", priznao je Vojin i otkrio da li su ga pogodili naslovi koje je čitao.

"Ja ne razdvajam sebe kao čoveka i glumca i sad sam u godinama kad kroz moju glumu izađe i to ko sam ja i kakav sam čovek, tako da... Nisam to očekivao, ali eto. Štampa je štampa i nečiji su interesi takvi, a ja znam šta sam uradio ili nisam", kazao je Ćetković za "Oko magazin".

foto: Nemanja Nikolić, Beta/Mlađan Ivanović

Vojin je rekao da je bio u Nevesinju i dobio poklon.

"Jesam, postao sam, čak sam dobio i rakiju kumovaču", rekao je.

Dom kulture u Nevesinju nosi ime njegovog prijatelja, a ovako to Vojin komentariše:

"Kako da ne! Prva predstava odigrana u Domu kulture "Nebojša Glogovac" u Nevesinju je Noć bogova, koji smo igrali Nebojša Ilić, Dejan Lutkić i ja. Moja poslednja fotografija sa Nebojšom, privatna, snimljena u Njujorku, stoji u holu tog doma kulture, tako da imam poseban odnos prema tome... A i svi moji kumovi, osim jednog, su Hercegovci."

foto: Printscreen/Okomagazin

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Okomagazin

