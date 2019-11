PREMINUO PROFESOR SA HARVARDA VLADIMIR PETRIĆ: Suprug Dare Čalenić iz Žikine dinastije otišao u LEGENDU u 91. godini

Sa tugom vas obaveštavamo da je u Beogradu preminuo Vladimir-Vlada Petrić, znameniti profesor Harvardovog Univerziteta, osnivač Harvardovog filmskog arhiva i pionir Televizije Beograd.

Sahrana će biti obavljena u Beogradu u najužem krugu rodbine, po želji gospodina Petrića.

foto: Damir Dervišagić

Vladimir Vlada Petrić (1928. Prnjavor, Bosna i Hercegovina) jedan je od najznačajnih filmskih istoričara i teoretičara filma u svetu. Prvi je doktor filmskih nauka u Americi. Dobitnik je više značajnih nagrada u zemlji i inostranstvu, među kojima se izdvaja prestižna nagrada iz 2010. Antologijskog filmskog arhiva iz Njujorka. Osnivač je i prvi direktor Harvardovog filmskog arhiva.

Bio je urednik filmskog programa i reditelj dramskih emisija u RTV Beograd od samog osnivanja televizije. Režirao je nekoliko predstava u pozorištu, među kojima se izdvaja Teatar Joakima Vujića za koju je dobio Sterijinu nagradu 1959, kao i predstava-oraotorijum Slovo svetlosti (1966) koja je u tadašnjoj Jugoslaviji doživela samo pet izvođenja zbog "političke nepodobnosti".

Napisao je više značajnih knjiga iz oblasti filma, televizije, pozorišta i teorije umetnosti, od kojih su dve knjige uvrštene kao udžbenici na filmskoj Akademiji u Beogradu. Napisao je brojne pozorišne i filmske kritike i eseje; objavljivao mnogobrojne članke i studije u zemlji: Кnjiževnost, Delo, Savremenik, Кnjiževne novine, Scena, Borba, Politika, itd., kao i u prestižnim svetskim magazinima: Sight&Sound London, Film Quarterly Los Angeles, Film Criticism Los Angeles, Film Comment New York, Cinema Journal New York, QRFS, Los Angeles, Review of History and Literature New Orleans, Dreaming Los Angeles.

Sa svojom suprugom, glumicom Darom Čalenić, osnovao je Fond "Dara Čalenić" koji svake godine dodeljuje dve novčane nagrade na Sterijinom pozorju u Novom Sadu za najboljeg glumca i najbolju glumicu do 30 godina.

Njihova Fondacija Кino-Teatar dodeljuje i novčanu nagradu na Festivalu autorskog filma u Beogradu za najsinematičniju sekvencu u filmu. Pored toga, već više od petnaest godina redovno donira značajna novčana sredstva za biblioteku Jugoslovenske kinoteke, kao i druge festivale i kulturne organizacije.

foto: Privatna arhiva

Kurir.rs/LJ.R./Foto: Damir Dervišagić

