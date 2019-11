EVROPSKE FESTIVALSKE NAGRADE: Čak pet nominacija za EXIT, Sea Dance, Sea Star i No Sleep festivale

U godini kada je održano po brojnim parametrima najuspešnije izdanje Exita, festivali koje organizuje EXIT tim dočekuju Evropske festivalske nagrade (EFA) sa ukupno pet nominacija! Na nedavno objavljenoj listi nominovanih muzičkih festivala, EXIT se ponovo našao u kategoriji „Najbolji veliki festival“, i to nakon što je navedenu titulu prethodno osvojio 2014. i 2018. godine. Glasovi milionske publike širom sveta odlučiće o pobednicima, a njima će se pridružiti i glasovi žirija, koji čine vodeći eksperti u muzičkoj industriji. Pobednici će biti proglašeni 15. januara sledeće godine, kada EXIT festival proslavlja jubilarni, 20. rođendan pod simboličnim sloganom EXIT 2.0, kojim se obeležava početak jedne nove ere, uz brojne inovacije u svim oblastima svog delovanja.

I drugi članovi Exitove festivalske porodice našli su se među nominovanim festivalima. Istarski Sea Star festival i budvanski Sea Dance festival u trci su za istu nagradu – „Najbolji festival do 40.000 posetilaca dnevno“, dok je nedavno završeni i izuzetno uspešni No Sleep festival našao svoje mesto u čak dve kategorije – „Najbolji novi festival“ i „Najbolji festival do 10.000 posetilaca dnevno“! Pored toga što je EXIT „festivalskog Oskara“ osvojio za izdanja iz 2017. i 2013. godine, i Sea Dance je 2014. poneo kući titulu za koju je i ovaj put nominovan. No Sleep festival već je izgradio zavidnu reputaciju na evropskoj muzičkoj sceni, jer se svojom nominacijom našao među odabranih pet najboljih novih festivala, a na upravo završenom drugom izdanju u Beogradu privukao je posetioce iz 40 zemalja sveta i „pokupio“ kako njihove pohvale, tako i oduševljenje samih izvođača koje su činili udarna imena elektronske scene.

Glasanje za Evropske festivalske nagrade trajaće do 30. novembra.

Glasa se na zvaničnom sajtu Evropskih festivalskih nagrada, europeanfestivalawards.org ili putem ovog linka izborom za EXIT u kategoriji „Best Major Festival“, izborom Sea Star ili Sea Dance festivala u kategoriji „Best Medium-Sized Festival“, te izborom No Sleep festivala u „Best New Festival“ i „Best Small Festival“ kategorijama.

Uskoro u prodaji prve i najpovoljnije ulaznice za EXIT

EXIT festival biće održan od 9. do 12. jula, a zbog 20. rođendana biće u centru pažnje svetske muzičke javnosti. Uskoro će biti objavljena prva imena koja će nastupati, a zakazan je i start prodaje ulaznica za petak, 22. novembar, tačno u podne, kada će izuzetno ograničen broj ulaznica biti dostupan po poklon ceni od 5.990 dinara, što je ušteda od čak 60% u odnosu na njihov finalni iznos. Prve ulaznice se svake godine rasprodaju za svega par sati, a njihova sledeća cena biće automatski podignuta nakon što najbrži razgrabe ovaj prvi kontigent. Ulaznice u Srbiji prodavaće se putem sajta www.exitfest.org, kao i na blagajnama prodajne mreže Gigs Tix, gde će već tradicionalno najverniji fanovi nekoliko sati ranije zauzeti svoje mesto u redu kako bi stigli do ulaznica po povlašćenoj ceni.

Promo tekst / Foto: Promo

Kurir