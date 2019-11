MAJKA NEBOJŠE GLOGOVCA JE PREMINULA, A GLUMAC JE O NJOJ GOVORIO NAJLEPŠE REČI: Moji roditelji su bili PONOSNI i srećni jer sam uspeo! Glumac je imao divno DETINJSTVO, a ovo su bila njegova SEĆANJA

Milena Glogovac je preminula od tuge za sinom Nebojšom, a glumac je o njima tokom života govorio sa najvećim poštovanjem i ljubavlju. Bio im je zahvalan na mnogim pruženim iskustvima i dobrom porodičnom vaspitanju, a reči kojima ih je opisivao su prepune topline.

foto: Printscreen

"Roditelji su mi iz Nevesinja. Majka mi je iz Nevesinja, otac sa Dramiševa, sela udaljenog jedno 30 kilometara od Nevesinja. Mi smo otišli odande u mojoj šestoj – sedmoj godini. To je bio veliki kulturološki zemljotres. Ogromna je razlika u mentalitetima između Nevesinja i Trebinja i tog nekog mentaliteta u Opovu, tog nekog banaćanskog fazona. Te promjene sredine su uticale na moju prilagodljivost, napor da shvatim druge, pričao je Nebojša Glogovac u emisiji TV lica kao sav normalan svet, koja je snimana 2010. godine.

Opisivao je kako ga je deda Gavrilo u selu vodio da jaše konja, a kad bi došao, deda bi mu rekao: "Evo meni moga vojvode". Kako kaže – to je jedno iskustvo koje niko koga zna nije imao, "da živiš u kući u selu leti gde nema struje i vode, gde je tišina, plašćenje sena leti, voda iz čatrnje se pije"

Na pitanje kako su njegovi roditelji Hercegovci, a posebno otac koji je svešteno lice, reagovali na vest da je odlučio da studira glumu, on je detaljno opisao taj trenutak.

"Po mom utisku moji roditelji su ponosni i srećni što sam ja uspešan u svemu tome. Kad sam upisao Akademiju i došao kući, otac mi je čestitao, to je bila jedna od prvih stvari na kojoj mi je on čestitao u životu. Uvek su mi roditelji govorili – to je sve za tvoje dobro, to radiš za sebe. Izljubio me od srca, vrlo srećan što sam se ja našao u tome. Majka se plašila boemskog života i tog kako glumci žive, ali šta će, morala je da se pomiri s tim. Imao sam sreću što moji roditelji, iako ti hercegovački krajevi u ovdašnjim glavama zvuče kao tvrdi kamen, ipak, oni i taj narod imaju filozofsku širinu, taj narod ima dobro poznavanje ljudi i načina kako s ljudima. Moj otac je s 14 godina otišao na Bogosloviju, završio je i teološki fakultet, što nije lako. Negde je kroz studije i svoje poimanje sveta dobio drugu širinu, tako da me nije sputavao preteranom strogošću", govorio je Nebojša.

Kako je tada ispričao, neke stvari su se podrazumijevale kod oba roditelja, ali odrastanje nije bilo preteško.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/in4s.net/Foto: Dado Đilas

Kurir