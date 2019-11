DARIJA VRAČEVIĆ (11) UZBUĐENA PRED DEČIJU EVROVIZIJU! Naša predstavnica za Kurir otkriva: Drago mi je što sam favorit za POBEDU!

Darija Vračević, jedanaestogodišnja devojčica iz Beograda, 24. novembra predstaviće Srbiju na Dečjoj Evroviziji.



Njena pesma "Podigni glas" osvojila je simpatije publike širom cele Evrope, pa ova simpatična Pinkova zvezdica važi za jednog od favorita. Ona priznaje da se ne opterećuje pobedom, ali da je priželjkuje, jer bi to bio prvi put da Srbija trijumfuje na ovom velikom festivalu.

Kako teku pripreme za Evroviziju?



- Pripreme privodim kraju jer putujem za Poljsku u nedelju. Imam pevačke i koreografske probe skoro svakodnevno.



Na brojnim forumima važiš za favorita, mnogi ti predviđaju pobedu. Da li te to opterećuje?



- Drago mi je što sam jedan od favorita za pobedu. To mi nije opterećenje zato što sam svesna da imam odličnu pesmu koju su radile Aleksandra Milutinović i Leontina Vukomanović. Strah od scene je za mene stran, jedva čekam da odem i predstavim svoju zemlju na najbolji mogući način. To me dodatno motiviše i daje mi snagu. Divno je učestvovati, ali je lepo i pobediti. Ne opterećujem se toliko time, ali svakako svako od nas to priželjkuje. Bilo bi mi drago da Srbija prvi put bude pobednik na ovom velikom takmičenju.



Imaš li tremu?



- Tremu nemam, imam samo onaj pozitivni osećaj. Scena je mesto gde se najbolje osećam.



Kako će izgledati nastup?



- Nastupu smo se veoma posvetili. Uradili smo kompletnu grafiku koja će pratiti pesmu. Imaću i 3D animaciju na sceni. Za kostim je zadužen Darko Kostić i biće čaroban.



Vidiš li sebe u muzici i za desetak godina?



- Nadam se da ću biti uspešan akademski građanin Srbije, jer sam odličan đak, da ću se muzikom baviti u bilo kom njenom obliku, pošto je to moja najveća ljubav. Takođe, možda sebe vidim i kao uspešnu glumicu.



Šta poručuješ fanovima?



- Da glasaju za Srbiju i moju pesmu. Glasanje će biti otvoreno 22. novembra u 20 sati i trajaće do početka Evrovizije 24. novembra u 16 sati. Takođe, kada svi učesnici otpevaju svoje pesme, linije će biti otvorene još 15 minuta. Glasanje će se odvijati preko sajta www.jesc.tv. Pozdrav za sve čitaoce Kurira, budite uz mene i glasajte za Srbiju.

