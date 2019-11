NEKE GUBITKE NISMO PREBOLELI! Jana i Zoran progovorili o najtežim trenucima u životu, a onda je glumac otkrio koji Janin savet je za njega bio DRAGOCEN!

Glumcima Jani Milić Ilić (37) i Zoranu Pajiću (38) serija "Istine i laži" donela je veliku popularnost, ali i jedan poseban životni dar – istinsko prijateljstvo koje je među njima raslo od kada su se prvi put videli pred početak snimanja. Kako su se upoznavali, otkrivali su međusobne sličnosti, gotovo identične etičke kriterijume i slične poglede na život. Zbog toga je njihov kolegijalni odnos brzo evoluirao u prijateljstvo bez tajni.

Kada ste se vas dvoje zapravo upoznali?

Jana: Ja sam odranije znala za Zorana. Od zajedničkih prijatelja sam čula sve najlepše o njemu i kao glumcu i kao čoveku, a upoznali smo se pred početak snimanja serije “Istine i laži”. Glumački smo već na kastingu legli jedno drugom, produkcija je to prepoznala i dala nam uloge, što je velika sreća za sve jer doprinosi uverljivosti u smislu tumačenja uloga. Kako smo tokom tri sezone snimanja provodili zajedno po petnaest sati, šest dana nedeljno, među nama se prirodno razvilo drugarstvo. Poklopili smo se na jednom ljudskom nivou i postali bliski. On je postao moj najbolji prijatelj i ja ne mogu da zamislim dan bez njega. Kada je završena poslednja sezona, bilo nam je nezamislivo da se ne vidimo i ne čujemo svaki dan. Pošto znam do koliko spava, ali neću to javno da otkrijem, da ga ne degradiram u javnosti, čim se probudim, spremim makar pet pitanja o kojima želim da prodiskutujem s njim i pošaljem mu poruku da mi se javi kada ustane. Volim da čujem njegovo mišljene o svemu: poslu, privatnom životu, problemima i lepim stvarima. Retkost je da u poslu nađete takvog prijatelja, čak i u životu uopšte. Nedavno sam išla na pretpremijeru predstave “Strah od leptira” u kojoj on igra i mislim da sam imala veću tremu od njega. Kada nekog volite, želite da to bude fantastično. Na kraju je tako i bilo i ja sam bila srećna.

Zoran: Ja sam za Janu znao od pre. U isto vreme smo, pre više godina, snimali dve konkurentske serije, moguće je da smo se nekada sretali, ali se nismo upoznali. Ona je imala glavnu ulogu u “Larinom izboru”, a ja isto glavnu rolu u “Ruži vjetrova”, serijama koje su se između sebe borile za rejting. Emitovane su na različitim televizijama koje su se takmičile za gledanost i premda nam nisu dali da gledamo rivalsku seriju, pratio sam je zbog Jane. Znao sam koliko je talentovana i lepa. Upoznali smo se 2017. na okupljanju glumaca koji su dobili uloge u seriji “Istine i laži“ i među nama se odmah prepoznala prijateljska energija. Budući da igramo glavni ljubavni par pun emocija, ja sam imao tremu, ali kada sam na samom početku snimanja video njen osmeh pun razumevanja, znao sam da će sve biti dobro. Njen pogled kao da mi je govorio: “Uspećemo”. Posle se razvilo prijateljstvo koje će da traje bez obzira na seriju. Upoznali smo jedno drugo i to kakvi smo u dobrim i lošim trenucima, koje su nam vrline, a koje mane. Imamo slične poglede na svet. Sada mi je dovoljno samo da vidim Janu pa da znam kako se oseća.

Prijatelji pričaju o svemu pa i o teškim trenucima u životu koji su, iako prošli, zauvek ostali deo njih.

Da li ste podelili i sećanja na teške periode?

Jana: Nema teme o kojoj Zoran i ja nismo razgovarali. Još na početku našeg prijateljstva pričali smo šta je ko od nas preživeo. Ispričala sam mu o najbolnijem periodu u životu kada sam izgubila majku Danicu. Bila je profesorka srpskog jezika i književnosti. Preminula je 2005. godine od kancera, u vreme kada je trebalo da diplomiram. To je gubitak koji čovek nikada ne preboli, ali nauči da živi s njim, pogotovo kako postaje stariji. Dešavalo se da dođem na snimanje neraspložena i zato što naiđe taj period godine kada se sve to desilo i kada se probude sećanja, a da mi Zoran pruži prijateljsku utehu i podršku. Nekad je to bilo par reči, nekad zagrljaj, a nekada i samo pogled. Žao mi je što nisam imala Zorana za prijatelja u vreme kada se to dešavalo.

Zoran: Najveći bol sam doživeo kada sam izgubio dedu koji mi je u nekim periodima žiovota bio i mama i tata. Čuvao me je i brinuo o meni dok su moji roditelji radili. I posle sam bio jako vezan za njega. Bio sam osmi razred kada je iznenada preminuo od srca. Njegov odlazak za mene je bio prvi susret sa realnošću i istinom da život nije samo lep i zabavan.

Da li se i porodično družite i jeste li upoznali porodicu onog drugog?

Jana: Upoznala sam sve Zoranove prijatelje, devojke i roditelje kada su dolazili u Beograd. Sve ljude iz njegovog života znam. Kada ste s nekim toliko bliski, normalno je da upoznate i sve iz njegovog okruženja. Sledeći moj korak je da odem kod njegovih u Požarevac u goste da upoznam i širu familiju.

Zoran: I ja sam upoznao Janinu porodicu, prijatelje, supruga i sina, i njenog oca Tomislava kada je bio u Beogradu. Bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa njim i sada mi je jasno na koga je Jana tako divna. On je takođe profesor srpskog jezika i književnosti.

Jeste li vi, Zorane, kao muškarac dobili neki dragocen savet od Jane kada je u pitanju odnos prema nežnijem polu?

Zoran: Dobio sam ih mnogo, a najdragocniji mi je bio onaj kada mi je rekla da svaka žena, bez obzira na to koliko je jaka i samostalna, kakvu karijeru i uspeh ima, bila porodična ili ne, želi pažnju muškarca, i to svakodnevno. Takođe, cenim njene profesionalne savete i mišljenje i uvek tražim da ih čujem.

Vaša uverljivost u tumačenju Marine i Nikole u seriji “Istine i laži” doprinela je da vas mnogi smatraju parom i u privatnom životu, kao što su nekada mislili za Milenu Dravić i Ljubišu Samardžića ili Miru Banjac i Batu Stojkovića. Ko su vaši omiljeni televizijski parovi?

Jana: Od toga što ljudi misle da ste par i u privatnom životu ne vredi se braniti. A što se televizijskih i filmskih parova tiče, meni su na prvom mestu Svetlana Bojković i Marko Nikolić odnosno Emilija i Giga Moravac iz “Boljeg života”, ali i drugi parovi iz ste serije: Boris Komnenić i Ljiljana Blagojević, Vesna Trivalić i Dragan Bjelogrlić. To je serija uz koju je moja generacija rasla.

Zoran: I meni su Emilija i Giga omiljeni par, kao i drugi parovi iz te serije ali i Ljubiša Samardžić i Vesna Čipčić u “Vrućem vetru”.

