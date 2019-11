PRED NJENIM OČIMA POGINULO JE 22 LJUDI, BIVŠI DEČKO JOJ SE PREDOZIRAO: Život pevačice obeležile su TRAGEDIJE, a sada je priznala da je BOLESNA (FOTO)

Američka pevačica Arijana Grande objavom na Instagramu potvrdila je ono o čemu se već dugo šuška - da ima problema sa zdravljem.



Naime, pevačica je još u maju otkazala koncerte na Floridi, a sve do danas nije uspela da se oporavi u potpunosti. Najviše problema zadaje joj bolno grlo koje joj onemogućuje da satima peva kao što bi mogla da je u potpunosti zdrava.

Inače, Arijanino stanje se pripisivalo alergijskoj reakciji, ali i psihičkim problemima. Ona se bori sa PTSP-om od kojeg je obolela nakon terorističkog napada na njenom koncertu u Mančesteru 2017. godine.

Iako je uspela da odradi zakazane letnje nastupe, sad je sa fanovima podelila da jedva diše na pozornici i da je bole grlo i glava.



"Još uvek sam jako bolesna. Ne osjećam se dobro još od posljednjeg koncerta u Londonu u listopadu. Ne znam kako je to moguće, no vrat i glava me nevjerojatno bole. Možda sam zvučala dobro, ali osjećala sam jaku bol i jedva sam disala tijekom posljednjeg koncerta", napisala je na Instagramu.

Otkrila je da je bila kod liječnika i pokušava ozdraviti do sljedećeg nastupa jer bi joj najgore bilo otkazati ga. Istaknula je da ne zna što se događa s njenim zdravljem u ovom trenutku te da to mora otkriti.

Silni stresovi koje je Ariana doživela u protekle dve godine definitivno ne pomažu niti ubrzavaju oporavak pevačice. Ona je prošle godine raskinula sa verenikom Pitom Dejvidsonom.

"Ne mogu da verujem da sam ove godine provela više samačkog života nego ikad", podelila je sa fanovima koji su joj poručili da su u svemu uz nju.

Podsetimo, na pevačicinom koncertu u Mančesteru, nepoznati napadač aktivirao je improvizovanu eksplozivnu napravu ispred "Manečester arene" u toku trajanja koncerta, kada su poginule 22 osobe, a 59 je povređeno.

Još jedna tragedija obeležila je njen život. Naime, njen bivši dečko, reper Mek Miler, preminuo je u 26 godini kada se predozirao.

