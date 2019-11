IGOR JE PRETRPEO BATINE JER JE MANEKEN KOJI SE OBLAČI KAO ŽENSKO! Iz Smedereva je i za njega zna ceo SVET, a ovo ga muči

Igor Ivanović iz Smedereva uspešan je maneken, koji je izgradio karijeru na svetskom nivou, a deklariše se kao muškarac iako često mora da nosi žensku odeću tokom snimanja, pa mu se često obrate u ženskom rodu.

"Znam da svojim izgledom mogu da manipulišem ljudima i podržavam sve razlike i transrodne osobe. Ja sam Igor i to je to. Nisam trans. Smeta mi kada neko to namerno radi. Na primer, kada radimo fotkanje i fotograf mi se u naletu obrati u ženskom rodu, ne naljutim se jer to njemu dođe prirodno. Vidi me u ženskoj garderobi, u trenutku, to je njegova vizija. Ne smeta mi kada mi se tako obraćaju ljudi koji me ne poznaju. Ali kada me tako oslovi osoba koju poznajem, određenim tonom, može mi itekako zasmetati. Slavim ženski rod koji je u mnogome jači od muškog, ali ja sam muškarac koji jednostavno izgleda malo drugačije i to je to", rekao je on za Alo.

U Smederevu je doživeo napad od strane jednog mladića pre 4 godine.

"Bio sam s dve prijateljice na koncertu Zdravka Čolića. Jedna od njih je bila sa svojim maloletnim detetom. Sve je bilo super, a kad se završio koncert, jedan dečko je uperio prst u mene i rekao: "To je taj!". Ja se na to nisam obazirao. Međutim, ubrzo sam osetio jak udarac šakom u glavu. Sve je počelo da me boli, imao sam prekid filma. Za to vreme prijateljica je od tog huligana pokušala da sazna zbog čega me je udario. On joj je zatim viknuo da će me ubiti jer ja zbog mog izgleda ne smem da budem živ. Onda me šutnuo u zadnjicu i počeo da mi preti. Ni to mu nije bilo dovoljno pa je nasrnuo na moju prijateljicu i rukama je stegao oko vrata, a udarao ju je i šakama. Kad se pojavila policija, taj dečko je pobegao u nepoznatom pravcu", ispričao je.

Kurir.rs/LJ.S./Foto: Printscreen, Instagram

Kurir