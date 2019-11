BRITANCI PRETRNULI OD BRIGE! Njihova Kejt se razbolela?! Vojvotkinja sve nezdravije izgleda, a RAZLOZI se nižu!

Vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton (37) je pojavom pomalo zabrinula Britance jer izgleda nezdravo mršavo.

Teorija o njenom izgledu ima nekoliko: od one da je u pitanju stres do one da Kejt zapravo boluje od hipertireoze, bolesti štitne žlezde zbog koje, bez obzira na količinu kalorija koje unosi u organizam, stalno gubi kilograme.

Međutim, ima i onih koji svaki put kada Kejt nešto promeni na sebi, bila to nijansa kose ili konfekcijski broj, šire glasine kako je trudna.

Ipak, čini se kako su nagađanja o trudnoći vojvotkinje netačna s obzirom na to da se pojavila na naslovnici jednog magazina povodom mnogih kraljevskih obaveza koje ima.

