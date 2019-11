MARIJA BERGAM PROKOMENTARISALA VRELI POLJUBAC SA HRVATICOM! Priznala šta joj muž kaže na S*KS scene!

O kadrovima iz serije "Senke nad Balkanom" u kojoj glumice Marija Bergam i Leona Paraminski imaju lezbo scenu priča cela Srbija, a Marija je ove scene prokomentarisala.

foto: Printscreen

"Što se tiče lezbo scena, priznajem da sam se plašila, jer do samog kraja nisam znala kako će izgledati. Veoma sam zahvalna Draganu Bjelogrliću što mi je ukazao ogromno poverenje dodelivši mi ovu ulogu. Nije me sramota provokativnih scena na setu zato što smatram da je to jedna vrsta umetnosti. Nisam ni prva ni poslednja glumica koja je imala ovakve scene", rekla je Marija Bergam za "Informer".

Marija ima podršku muža Radivoja Raše Bukvića, a i on se pojavljuje u seriji.

"Moj suprug je zadovoljan i mojom ulogom u filmu i time kako se radnja odvija u seriji. Nema nikakvih negativnih komentara, a njegovo mišljenje mi i te kako znači. Moj muž u seriji ne vidi golotinju, već samo lepotu", priznaje glumica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Marina Lopičić

