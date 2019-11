KEJTLIN DŽENER NA IVICI ŽIVACA! Tumara džunglom u crnom BIKINIJU i svi su uplašeni za nju! (FOTO)

Kejtlin Džener (70), otac Kendal i Kajli i bivši muž Kris Džener, koji je promenio pol 2015. godine, postao je deo novog rijaliti programa 'I’m A Celebrity... Get Me Out of Here' koji se emituje u Australiji.

Kejtlin je morala da se preseli u australijskiu džunglu, a zamalo da napusti šou posle samo 24 sata.

Iako je godinama bila pred kamerama zbog rijalitija "U korak sa Kardašijanima" Kejtlin se ne nosi dobro s divljinom i kandidatima u novom projektu, iako se priča da su joj producenti platili ogromnu cifru za ulazak u emisiju.

Džener je jutro provela u suzama, dok su drugi takmičari spavali, a zatim je prva testirala improvizovani tuš u bikiniju.

- Ne osećam se dobro ovdje. Boli me glava. Imam 70 godina i vreme je da se zapitam da li bi uopšte trebalo da budem ovde. Da li je to dobra ideja ili je bolje da se odmah vratim kući i provodim vreme sa svojim unucima - požalila se otvoreno Džener.

Podsetimo, poslednji šou koji je Kejtlin snimala, bio je sa bivšom suprugom Kris Dćener (64) i ostalim članovima porodice, a od tada se mnogo toga promenilo, p atako i njen odnos sa porodicom.

kejtlin je navodno pristala da učestvuje u australijskom rijalitiju, samo da bi se sklonila iz SAD-a, u kojima se u poslednje vreme ne oseća dobro i smatra da ju previše ljudi osuđuje zbog njenih postupaka.

