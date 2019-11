PROMOCIJA KNJIGE O VOĐI GRUPE AZRA: Džonija Štulića se Juga prelako odrekla

Ravno do dna Želeo sam da napišem delo u čast moje generacije, koja je ovaj bend učinila slavnim, ali i da ukažem da je Štuliću načinjena velika nepravda, kaže autor Ivan Ivačković

Branimir Džoni Štulić bio je najznačajnija ličnost jugoslovenskog roka, a ja sam hteo da ga predstavim kao čoveka od krvi i mesa, a ne kao božansko stvorenje, rekao je novinar Ivan Ivačković na promociji knjige „Između krajnosti“, čiji je autor, svojevrsnom vodiču kroz albume legendarne grupe Azra.

U Štulića su mnoge tadašnje generacije gledale kao u Če Gevaru s gitarom, čoveka koji je jedini imao snagu i kredibilitet da pljune establišmentu u lice. A radio je to s velikim stilom.

Ne postoji muzičar, umetnik koji je nakon dobrovoljnog izgnanstva izazvao više kontroverzi na njegovom Balkanu, pa se zato svako delo koje se bavi njime dočekuje s posebnom pažnjom. „Između krajnosti“ je zato dobila epitet knjige na kakvu se dugo čekalo.

- Napisao sam je u čast svoje generacije, koja je odrastala uz Azru, ali i koja je načinila ovaj bend velikim, uticajnim i popularnim. Jer nema ni velikog generala iza koga ne stoji brojna vojska - rekao je Ivačković i dodao da je kasnija „smešna mitomanija o Džoniju“ štetna ponajviše za samog Štulića.

Ivačković je otišao toliko daleko da je Džonija uporedio sa jednim od naših najznačajnijih pisaca, Danilom Kišom.

- Ondašnja Jugoslavija, baš kao i države koje su iz nje nastale, lako se odricala svojih najboljih ljudi. Tako je bilo sa velikim Danilom Kišom, tako je bilo i sa Džonijem Štulićem. Kiš je odavde otišao kao pobednik, ali njegovo veliko i plemenito srce nije moglo da podnese sav taj čemer i crnilo kojim su ga ispratili. A Štuliću su veliku nepravdu naneli mnogi ovdašnji kritičari, koji su za njega govorili da nije bio nikakav pevač i gitarista. Po meni, muzičar treba da bude jak na planu ideja, poruke, emocije, a Štulić je na perfektan način ilustrovao ideju i poruku koji je želeo da prenese. Zato je za mene i savršen pevač i gitarista - kazao je on.

Džoni se, kao i u ranijim slučajevima, iz mirnog holandskog gradića Utrehta obrušio i na ovu knjigu.

- Imao sam prepisku s njim. Kritikovao ju je iako je, po njegovim rečima, nije pročitao. Mnogi su to iskoristili da me optuže da je to moj dogovor s njim kako bismo izreklamirali knjigu, dok Štulić smatra da zarađujem na njemu - zaključio je Ivačković.

Paranoja VLADIMIR STAKIĆ: MISLIO JE DA ĆE GA UBITI KAO DŽONA LENONA Pored Ivačkovića, na promociji su govorili profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović i novinar Vladimir Stakić. foto: Kurir - On je najpreciznije, ali i najupornije opevao tadašnju situaciju, a njegova muzika bila je poklič i poziv na promene. Bio je toliko uporan i zato je bio revolucionaran - rekao je Pavlović. Značajan intervju sa Džonijem 1990. uradio je Stakić. - Bio je večiti autsajder. Ali, nažalost, moram da primetim i ono što su mi njegovi prijatelji u Zagrebu potvrdili, Džoni je još tada patio od paranoičnosti. Mislio je da će ga uhapsiti, da će doći po njega. Kao što su ubili Lenona, ubiće i njega - kaže Stakić. foto: Kurir

