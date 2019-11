SRPSKI ZET NEPREPOZNATLJIV! Holivudski glumac smršao čak 35 kg, pa priznao: Sad stvarno mislim da sam GOTOV! (FOTO)

Glumac Kristijan Bejl, jedan od najpoželjnijih holivudskih glumaca, već skoro dve decenije je u braku sa bivšom manekenkom srpskog porekla, Sandrom Sibi Blažić. Mešutim, on je u centru svetske pažnje ovih dana zbog drastičnog gubitka kilograma.

Kristijan je i inače poznat po fizičkim transformacijama zbog uloga, zbog čega je često sebi ugrožavao zdravlje. Iako je nekoliko puta naglasio da će prestati to da radi, ovog puta je izgleda čvrsto odlučio.

foto: Profimedia

"Neprestano ponavljam da sam s tim završio, ali sad stvarno mislim da sam gotov", rekao je 45-ogodišnji glumac za CBS.

Naime, glumac je zbog poslednjeg filma koji je snimio, "Ford vs. Ferrari", izgubio čak 35 kilograma. To je, bio uslov kako bi mogao da glumi vozača Kena Majlsa. Kristijanu ova transformacija nije bila zabavna, ali Metu Dejmonu koji je to sve posmatrao, jeste.

- Zabavio sam se dok sam ga posmatrao. Zaista ima disciplinu monaha jer je uspeo da se transformiše iz Dika Čejnija u ovog lika, čak 35 kilograma mršavijeg - kaže Dejmon.

foto: Profimedia

Kristijan se za ulogu Dika Čejnija ugojio, ali je isticao da je to bilo jednostavno jer je "samo trebalo da jede mnogo pita". Međutim, mršavljenje nije baš tako jednostavno.

foto: Profimedia

- Grozno je. Ako morate da smršate toliko kilograma nema vam druge nego da u krevet odlazite očajni od gladi. Gojenje je opet druga krajnost jer gubite svaki trag discipline i prejedate se na svakom koraku. Nijedna od ove dve opcije nije dobra i moram da prestanem jer zaista nije zdravo. U četrdesetima sam i moram da postanem svesniji sopstvene smrtnosti - rekao je Bejl.

Podsetimo, transformacija kojom je Bejl najviše šokirao bila je ona zbog uloge u filmu „Mašinista“, kada je smršao 28 kilograma i spao na samo 54 kilograma. Izgladnjivao se tako što je pio samo kafu i jeo jednu jabuku dnevno.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir