ROBIJA NAPALI FANOVI DA JE PEGLAO BORE: Botoksirao sam se, ali pre dve godine!

Robi Vilijams našao se na meti fanova koji su ga napali da se previše izbotoksirao. Popularni pevač gostovao je u jednoj emisiji na britanskoj televiziji i otkrio da ne ide na tretmane smanjivanja bora na licu već dve godine!

Nakon što su ga ismevali i napali da se podvrgao estetskoj hirurgiji kako bi ponovo imao bebi-fejs, Robi je počeo da se „pere“. On je, gostujući u jednoj emisiji, pričao kako mu smeta što ga svi pitaju da li se botoksirao, pa je morao javno da reaguje. - Neko mi je na Instagramu udelio kompliment i pitao me: „O, gospodaru, koliko botoksa imaš?“ Odgovorio sam: „Hvala, nijedan“. Zaista, ne botoksiram se, ne znam zašto me prozivaju - požalio se Robi.

S obzirom na to da je pre dve godine i sam priznao da se rešio bora na čelu, obrazima i oko očiju, voditelj ga je upitao da li poriče da je ikada radio botoks. - Pre dve godine sam isprobao filere i botoks, peglao sam bradu, nisam mogao da pomerim ni čelo. To sam uradio jer sam usled depresije, korišćenja alkohola i droge dobio bore na licu. Najčešći komentari tada su na Instagramu bili: „Je*ote, ostario je.“ Nisam to više hteo da slušam. Tada sam prvi put ubrizgao botoks u lice, ali to je sada sve splasnulo i ništa od tada nisam radio - pravdao se Robi i dodao: - Ako živite u Los Anđelesu dovoljno dugo, na kraju ćete nešto uraditi. Napravio sam sitnicu koja mi nije bila potrebna. Bilo je samo iz dosade.

Kurir / J. Stuparušić

Foto: Profimedia

Kurir