SIN POKOJNOG LUISA DOSELIO SE IZ MINHENA U BEOGRAD: Fotke, muzika i ljudi uvek ga podsete na oca, a evo zbog čega ŽALI!

Marko Stojanović Luis doselio se iz Minhena i karijeru započeo u Srbiji, prateći stope oca Ljubiše Stojanovića Luisa.

Muzičar je pričao o mešavini nemačkog i srpskog mentaliteta koji je usvojio, svojim uzorima, ali i teškom periodu sa kojim je morao da se suoči nakon smrti oca.

"Beskrajno sam ponosan na svog oca, ako me neko uporedi sa njim to mi je samo ogroman kompliment. Možda sam se na neki način na početku, kada sam se doselio u Srbiju, uplašio mogućih problema. Međutim, sve je to do mene i do mog prihvatanja", rekao je on.

Marko kaže da je Srbija ipak zemlja sa čijom se kulturom i načinom života poistovećuje.

"Rođen sam i odrastao u Minhenu, dolazio sam u Srbiju jednom mesečno, skoro pola života sam proveo u Beogradu. Upio sam mentalitet odavde i stvorio svoj miks našeg i njihovog. Kada kažem da je tamo organizovano, to je pozitivno, a ovde je više spontano i nema discipline, tako da je ta opuštena disciplina dobro uticala na mene", objasnio je on i dodao da kroz svoju muziku provlači i tradicionalne, ali i urbane elemente.

Dragi gosti u domu u Srbiji su mu i deca koju je njegov otac dobio u braku sa drugom ženom.

"Silvana, sa kojom je moj otac imao troje dece: Andreja, Sergeja i Elu Mitu, i ja se viđamo često. Nađemo vremena da zajedno odemo u bioskop i da se družimo. S druge strane, Mića iz tatinog prvog braka i ja smo jako bliski, kao da smo rođeni. On je u Minhenu i uvek kada dođe ovde ili mi odemo tamo, imamo naše tradicije", izjavio je on pa ispričao kako su njegova braća i sestre podneli gubitak otac, te da li mu nedostaje što Luis nije upoznao njegovog sina Dimu.

"Bili su mladi kada se to desilo, mislim da to nisu ni znali. Sigurno je teško kada čovek odrasta bez oca, ali drugačije je u ovom slučaju jer je uvek oko nas. Fotografije, muzika, pitanja, ljudi. Prilaze mi ljudi na ulici i kažu mi, mi smo bili drugari, i tako to. Kao da ga iznova upoznajem kroz druge ljude i kroz sebe. Kao i svakome, krivo mi je što nije upoznao mog sina. To je normalno. Bilo bi lepo da je tu da doživi i unuke i našu muziku, ali ja mislim da bi to za svakoga tako bilo", zaključuje on.

